"To jest orędzie na czas wojny, która trwa, i na czas pokoju, który nadejdzie. Orędzie dla teatru, jaki znamy i dla tego, jaki stworzymy. Orędzie dla świata, który musimy zmienić, by go ocalić" - napisano w przesłaniu na Międzynarodowy Dzień Teatru. Przed Pałacem Kultury i Nauki odbyło się wyjątkowe wydarzenie, wskazujące poparcie dla niszczonej przez rosyjską agresję Ukrainy.

Wsparcie dla Mariupola przed warszawskim Teatrem Dramatycznym / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Przed Pałacem Kultury i Nauki wykonano napis "Dieti". To napis, który był w Mariupolu przy teatrze dramatycznym. Oznaczało to, że w tym właśnie miejscu przebywają dzieci, kobiety, artyści, twórcy, czyli osoby całkowicie niewinne. Mimo tego bombowce rosyjskie bestialsko zniszczyły miejsce w Mariupolu - wspominają organizatorzy. Teatr powinien być schronem, emocjonalnym i fizycznym, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie. I do tego dążymy - dodają.

Chcemy zatrzymać trochę świat i zwrócić na coś uwagę, bo jesteśmy obok teatru dramatycznego. Tam taki obiekt zburzono - zwracają uwagę uczestnicy wydarzenia.

Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru zostało przetłumaczone na język ukraiński i angielski i będzie dostępne w internecie.

Istniejący od 1958 r. Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (POITI) co roku wybiera autora/autorkę polskiego orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru. W 2022 r. POITI do napisania przesłania zaprosiła reżyser - Monikę Strzępkę. Ona z kolei zaprosiła do wspólnych działań Dramatyczny Kolektyw, w składzie którego są: Agata Adamiecka, Małgorzata Błasińska, Jagoda Dutkiewicz, Monika Dziekan, Dorota Kowalkowska i ona sama. Odczytanie orędzia połączono w czwartek z akcją performatywną. Jak podkreślono, "był to gest solidarności z ofiarami rosyjskich ataków w Ukrainie".