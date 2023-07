Około 12 tysięcy mieszkańców mazowieckiej Warki od wczoraj nie mogło wykorzystywać wody z kranu do mycia i picia. Sanepid wykrył w wodociągu bakterie enterokoki. Woda - jak wynika z komunikatu Sanepidu - nadawała się tylko do spłukiwania toalet. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą - ostatnie badania pokazują, że sytuacja wróciła do normy, a woda nadaje się do użytku.