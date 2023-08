​Policja przestrzega przed oszustami, którzy włamują się na konta portalu społecznościowego i wyłudzają od znajomych posiadaczy kont, pożyczki w formie mobilnych kodów szybkich płatności. Zanim podasz kod, zadzwoń i upewnij się, czy twój znajomy chce pożyczyć od ciebie pieniądze - radzą mundurowi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach kom. Ewelina Radomyska podała przykład takiego oszustwa, którego ofiarą w ostatnich dniach padła 20-letnia siedlczanka i kilkoro jej znajomych.

Jak się okazało, ktoś włamał się na konto kobiety na portalu społecznościowym i prosił znajomych o szybką pożyczkę pieniędzy za pomocą mobilnych kodów płatności - przekazała policjantka.

Troje znajomych bez zastanowienia dało swoje pieniądze oszustowi.

Kobieta nie miała o niczym pojęcia do momentu, kiedy otrzymała pierwszy telefon od koleżanki z pytaniem, co ciekawego kupowała i na co była jej potrzebna pożyczka - zrelacjonowała policjantka.

Zaskoczona pytaniem 20-latka nie bardzo wiedziała, o co chodzi i dopiero wtedy wyszło na jaw, że ktoś włamał się na jej konto i podszywając się pod nią, pisał do znajomych. W ten sposób oszust wyłudził w sumie 1250 zł od trójki przyjaciół kobiety.

Policja ostrzega przed tego rodzaju oszustwami.

Jeżeli otrzymasz na komunikatorze wiadomość od znajomego z prośbą o pożyczkę z wykorzystaniem kodów szybkich płatności, zanim podasz kod, zadzwoń do tej osoby i upewnij się, czy to na pewno ona chce pożyczyć od ciebie pieniądze - radzą mundurowi.