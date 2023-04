Po unieważnieniu przez wojewodę mazowieckiego uchwały Rady m.st. Warszawy o wprowadzeniu Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Saskiej Kępy i Kamionka, władze stolicy rozważają zaskarżenie tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

/ ZDM Warszawa /

Wojewoda Mazowiecki informując w piątek o uznaniu za nieważną uchwałę rady miasta ws. SPPN, jako powód podał m.in sprzeciw mieszkańców, brak aktualnych analiz i nieprawidłowy sposób przyjęcia uchwały.

9 marca Rada m.st. Warszawy zadecydowała o włączeniu Saskiej Kępy i Kamionka do Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Jak informuje Urząd Miasta decyzję tę poprzedziły szeroko zakrojone badania sytuacji parkingowej na tym obszarze.

Szczegółowe rozwiązania konsultowane były też z mieszkańcami.



W poniedziałek na konferencji prasowej radny Warszawy Piotr Szyszko (PiS) przypomniał, że wniosek do wojewody o unieważnienie uchwały ws. SPPN złożyli niezadowoleni z pomysłu wprowadzenia płatnego parkowania mieszkańcy. Podkreślił, że zdominowana przez KO Rada Warszawy nie uwzględniła ich głosów sprzeciwu i wprowadziła SPPN.

Ratusz: Strefa dla dobra mieszkańców

Jak przekonuje Ratusz, strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku tworzone są – tak jak w innych częściach stolicy – w celu ułatwienia parkowania lokalnej społeczności.

Wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców spoza tego obszaru do pozostawiania swojego auta na cały dzień, np. w drodze do pracy. W ten sposób, zachowując tę samą liczbę miejsc postojowych, zwiększa się ich dostępność. Strefa pozwala skorzystać z miejsc postojowych większej liczbie osób (np. przyjeżdżających do sklepu, restauracji, urzędu, do rodziny, z dostawą itd.). Ułatwia także znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy, którzy dzięki abonamentowi nie muszą płacić za postój.

Ratusz wraz z prawnikami rozważy jakie działanie pozwoli szybciej wprowadzić SPPN na praskich osiedlach – czy odwołanie od rozstrzygnięcia wojewody do WSA, czy też przygotowanie i przedstawienie Radzie Warszawy nowej uchwały w tej sprawie.