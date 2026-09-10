Weszli do jubilera przez dziurę w dachu. Są zarzuty za kradzież jak z filmu

RMF24

Trzej mężczyźni odpowiedzą za napad na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim. Ich łupem padła biżuteria o wartości ok. 400 tys. złotych.

Napad na salon jubilerski w galerii handlowej w Nowym Dworze Mazowieckim miał miejsce na początku kwietnia. Złodzieje wycieli otwór w dachu budynku, a następnie, używając drabiny i liny, weszli do środka. Zabrali biżuterię wartą ok. 400 tys. złotych i uciekli tą samą drogą.

Policja

Jako pierwszy zatrzymany został najmłodszy uczestnik napadu - 23-latek. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków.

Kolejny zatrzymany to 48-letni mieszkaniec Łodzi, który był już notowany za kradzieże z włamaniem. Mężczyzna uczestniczył w napadzie na jubilera w czasie przerwy w odbywaniu kary więzienia.

Policjanci z jednym z zatrzymanym mężczyzn (KPP Nowy Dwór Mazowiecki) / Policja

Najdłużej na wolności był najstarszy członek grupy. 51-latek, za którym wydano list gończy, wpadł podczas kontroli drogowej w Wartkowicach (woj. łódzkie). Okazało się, że on również miał przerwę w odbywaniu kary więzienia.

Cała trójka włamywaczy została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Policja nie informuje, co stało się ze skradzioną biżuterią.