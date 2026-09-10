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Weszli do jubilera przez dziurę w dachu. Są zarzuty za kradzież jak z filmu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (08:46)

Trzej mężczyźni odpowiedzą za napad na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim. Ich łupem padła biżuteria o wartości ok. 400 tys. złotych.

Weszli do jubilera przez dziurę w dachu. Są zarzuty za kradzież jak z filmu
Splądrowany salon jubilerski /Policja

Napad na salon jubilerski w galerii handlowej w Nowym Dworze Mazowieckim miał miejsce na początku kwietnia. Złodzieje wycieli otwór w dachu budynku, a następnie, używając drabiny i liny, weszli do środka. Zabrali biżuterię wartą ok. 400 tys. złotych i uciekli tą samą drogą. 

Jako pierwszy zatrzymany został najmłodszy uczestnik napadu - 23-latek. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. 

Kolejny zatrzymany to 48-letni mieszkaniec Łodzi, który był już notowany za kradzieże z włamaniem. Mężczyzna uczestniczył w napadzie na jubilera w czasie przerwy w odbywaniu kary więzienia. 

 

Najdłużej na wolności był najstarszy członek grupy. 51-latek, za którym wydano list gończy, wpadł podczas kontroli drogowej w Wartkowicach (woj. łódzkie). Okazało się, że on również miał przerwę w odbywaniu kary więzienia. 

Cała trójka włamywaczy została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Policja nie informuje, co stało się ze skradzioną biżuterią. 


Źródło: RMF24
Tagi: salon jubilerski Nowy Dwór Mazowiecki
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