Wąż zbożowy wpełznął do jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Zagójskiej w Warszawie. Właściciel znalazł go w łóżku.

Niesamowite znalezisko w jednym z mieszkań na warszawskim Grochowie.

"Gdy gospodarz lokalu wrócił do domu i wszedł do pokoju, w pierwszej chwili pomyślał, że to, co leży na łóżku, znalazło się tam za sprawką jego psa. Jednak gdy podszedł bliżej, ze zdumieniem stwierdził, że to wąż" – powiedziała młodsza inspektor Sylwia Pawlak z Ekopatrolu Straży Miejskiej.

Mężczyzna nie stracił refleksu. Wziął z kuchni duży słoik i wsunął do niego węża, a potem zadzwonił pod numer 986. Strażnicy upewnili się, że był to niejadowity wąż zbożowy i odebrali go od lokatora.