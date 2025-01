Budynek przy ulicy Sobieskiego 100 w Warszawie, w którym w czasach PRL mieszkali m.in. pracownicy rosyjskiej ambasady, trafił formalnie w posiadanie stolicy. Informację o porozumieniu w sprawie nieruchomości ogłosili dziś prezydent Warszawy i wojewoda mazowiecki. Docelowo w "Szpiegowie" mają powstać mieszkania dla warszawiaków.

Zajmowany przez wiele lat przez Federację Rosyjską obiekt znany jest w Warszawie jako "Szpiegowo" / Magdalena Grajnert / RMF FM

Trzy lata temu kompleks opuścili Rosjanie. "Szpiegowo" trafiło pod zarząd miasta w kwietniu 2022 roku, ale do tego czasu właścicielem był Skarb Państwa.

Porozumienie zakłada przekazanie tego budynku ze Skarbu Państwa dla miasta Warszawy - poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W zamian za to udostępnimy 40 mieszkań dla policjantów z naszych zasobów, w innych dzielnicach - zapowiedział.

Kompleks ma w całości trafić do zasobu mieszkaniowego Warszawy.

Będą obowiązywały takie zasady, jak przy najmie mieszkań komunalnych - mówi w rozmowie reporterką RMF FM Monika Beuth, rzeczniczka stołecznego ratusza. Na mocy porozumienia z panem wojewodą będziemy dbać o to, żeby pula mieszkań trafiła do przedstawicieli tych zawodów, które z punktu widzenia funkcjonowania miasta są szczególnie ważne. Nacisk kładziemy na służby mundurowe - przekazała.

Fatalny stan techniczny

Na przedstawienie harmonogramu prac jest zdecydowanie zbyt wcześnie.

Poznamy go, kiedy będziemy już mieli choćby zabezpieczone finansowanie. Bo to jest wydatek rzędu 100 milionów złotych - mówi RMF FM Monika Beuth.

I dzięki temu, że otrzymaliśmy właśnie na zasadzie darowizny od Skarbu Państwa tę nieruchomość, dopiero teraz będziemy mogli już jako właściciel wystąpić do chociażby Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o środki. Liczymy oczywiście na to, że będą one jak największe - dodał.

Budynek jest w fatalnym stanie technicznym.

A jak się zaczyna pracę, to z reguły się okazuje, że jest jeszcze gorzej - tłumaczy rzeczniczka ratusza. Tak jest w przypadku szkoły przy ulicy Kieleckiej, która z zewnątrz wygląda dobrze i wydawało się nam, że będzie można w miarę szybko ją udostępnić uczniom i uczennicom. Dopiero po poważnych ekspertyzach okazało się, że tam nawet stropy nie mają właściwej nośności - przyznaje.

Kompleks ma być wyremontowany, a dwa budynki od strony ulicy - wyburzone. W ich miejscu mają stanąć nowe, kilkukondygnacyjne nieruchomości.

Przy Sobieskiego 100 jest około 100 mieszkań, a cały kompleks ma ponad siedem tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.