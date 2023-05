Kierowcy znów jeżdżą fragmentem Nowego Światu od ronda de Gaulle’a do Książęcej, a następnie przez pl. Trzech Krzyży. Drogowcy w poniedziałek rano otworzyli przejazd.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po zakończeniu robót na odcinku między rondem de Gaulle’a, a Książęcą ulica Nowy Świat dochodząca do pl. Trzech Krzyży ponownie ma dwa pasy ruchu, w tym przywrócony czasowy lewoskręt w Książęcą.



Podróżujący od Al. Ujazdowskich mogą znów wjechać na plac jednym, prawym pasem. Na wysokości pomnika Wincentego Witosa można pojechać prosto lub skręcić w stronę ulic Prusa i Wiejskiej. Dalej mają dla siebie dwa pasy ruchu. Na skrzyżowaniu z Książęcą skręcają w prawo, w dół w stronę ul. Ludnej lub kontynuują podróż prosto do ronda de Gaulle’a.



Z Książęcej można skręcić w prawo w kierunku Alej Jerozolimskich albo w lewo - w stronę Alej Ujazdowskich. Wyjazd z Hożej nadal możliwy wyłącznie w Mokotowską.



Dla przechodniów wyznaczony jest chodnik przez plac budowy - z jednej strony na drugą oraz dojście do kościoła św. Aleksandra. Piesi przejdą także po stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Głuchoniemych.

Duże zmiany dla podróżujących komunikacją miejską

Zmienione zostały ponownie trasy większości autobusów. Jednak 108 jeździ tak, jak dotychczas, w kierunku Pl. Trzech Krzyży: od skrzyżowania Rozbrat/ Książęca/ Kruczkowskiego/ Ludna: Kruczkowskiego - Książęca 02. Natomiast w kierunku Metro Wilanowska: Książęca 02 - Kruczkowskiego - zawrotka za wiaduktem mostu Poniatowskiego - Kruczkowskiego - Rozbrat i dalej swoją trasą.



Autobusy linii 109, 171, N33, N83 w kierunku Torwaru, Zajezdni Woronicza, PKP Piaseczno jadą: od skrzyżowania Al. Jerozolimskie/ Bracka: Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Książęca - Rozbrat i dalej swoimi trasami. Natomiast w kierunku krańców Emilii Plater, Chomiczówki oraz Dw. Centralnego przywrócona zostaje podstawowa trasa linii.



Autobusy linii nr 127 w kierunku Browarna jadą: od skrzyżowania Al. Jerozolimskie/ Bracka: Al. Jerozolimskie - Nowy Świat - Książęca - Ludna i dalej swoją trasą. W kierunku krańca Nowych Włoch przywrócona zostaje podstawowa trasa linii.



518 utrzymało dotychczasową trasę objazdową, czyli w kierunku Pl. Trzech Krzyży: od skrzyżowania Nowy Świat/ Świętokrzyska: Świętokrzyska - E. Plater - Emilii Plater 01. W kierunku Nowodworów: od Emilii Plater 01 - E. Plater - zawrotka na wys. ul. Śliskiej - E. Plater - Świętokrzyska - Nowy Świat i dalej swoją trasą.