Od poniedziałku kierowcy wyruszający na stołeczne ulice będą musieli się liczyć z utrudnieniami. W Warszawie rozpoczynają się nowe remonty dróg i przejazdów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe remonty w stolicy

W poniedziałek rozpocznie się wymiana nawierzchni na przejeździe w ciągu ul. Chłopickiego. Przejazd przez tory kolejowe w tym czasie będzie niemożliwy. Kierowcy jadący od placu Szembeka będą zmuszeni skręcić w ul. Makowską w prawo lub lewo.

Tego samego dnia drogowcy zajmą się budową wyniesionego przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego na ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Droga ta u zbiegu z ul. Podczaszyńskiego zostanie wyłączona z ruchu. Dojazd do tej ulicy będzie możliwy od strony ul. Makuszyńskiego. Ze Schroegera kierowcy pojadą w prawo lub w lewo. Zakończenie robót jest planowane na piątek, 12 maja.

Zwężone drogi i zamknięte pasy

W nocy z poniedziałku na wtorek al. Jana Pawła II przed Elektoralną będzie zwężona do jednego pasa ruchu. Pozostałe pasy będą remontowane. Prace na zachodniej jezdni al. Jana Pawła II (w stronę Grzybowskiej) przed skrzyżowaniem z Elektoralną rozpoczną się około godz. 20:00. Na krótkim odcinku przed skrzyżowaniem kierowcy będą mogli korzystać jedynie z prawego pasa ruchu. Remont potrwa do wtorku do godziny 6:00.

Od wtorku do soboty - tyle zajmie naprawa nawierzchni prawych pasów ulicy Radzymińskiej na Targówku i Pradze-Północ. Podróżni przemieszczający się w stronę centrum będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Robotnicy podejmą działania na krótkich odcinkach od Barkocińskiej do Skargi, przed kładką na wysokości ul. Naczelnikowskiej, pomiędzy wiaduktem kolejowym a ulicą Szwedzką oraz za ulicą Szwedzką a przed Rzeszotarską. Prawy pas będzie niedostępny. Kierowcom zostawią dwa pasy ruchu. Poza tym nie będzie można wyjechać z ulicy Skargi na Radzymińską.

Prace będą przeprowadzane w godzinach nocnych od 21:00 do 5:00. Przez resztę dnia prawy pas będzie otwarty, natomiast na wysokości robót zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Oprac. Kacper Malinowski