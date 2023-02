Z powodu problemów z zasilaniem sieci trakcyjnej na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego występują olbrzymie utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Niektóre pociągi są odwołane, a inne opóźnione około 60 minut. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Utrudnienia dotyczą to zarówno pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S3 jak również składów Kolei Mazowieckich na liniach R6 Warszawa - Czyżew, R9 Warszawa - Działdowo, R7 Warszawa - Dęblin.

Jak wyjaśnił rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski, na podstacji Warszawa Praga doszło do zadymienia. Zadziałały systemy bezpieczeństwo i został odcięty prąd w sieci trakcyjnej - przekazał rzecznik dodając, że na miejscu pracują służby PKP Energetyka, które pracują nad przywróceniem zasilania.

Z przyczyn technicznych występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM i KM na odcinkach: Warszawa Wileńska - Małkinia, Warszawa Zachodnia - Legionowo Piaski, Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Pociągi SKM linii S1 i S3 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Ponadto, pociąg SKM linii S1: nr 97248/9 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 16.32) do stacji Pruszków i nr 99558/9 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 19.10) do stacji Otwock zostały odwołane w całej relacji.

O utrudnieniach informują tez Koleje Mazowieckie. Utrudnienia w ruchu pociągów na liniach Warszawa - Czyżew, Warszawa - Działdowo, Warszawa - Dęblin. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie - napisały KM.

W związku z trudną sytuacją na Warszawskim Węźle Kolejowym od godziny 17:30 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM - ZTM/SKM Warszawa we wszystkich pojazdach (autobusy, tramwaje, pociągi, metro linii M1, M2) obowiązujące w strefie 1. i 2. honorowanie biletów obowiązuje do odwołania.