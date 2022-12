13 mln zł wynosi szacunkowa czarnorynkowa wartość przejętych przez Mazowiecką Krajową Administrację Skarbową substancji do produkcji narkotyków, które funkcjonariusze wykryli w przesyłce lotniczej. Towar, który próbowano przemycić, waży dwie tony - przy jego użyciu mogło zostać wyprodukowanych prawie 6 ton narkotyków.

2 tony prekursorów do produkcji narkotyków w przesyłce lotniczej / KAS /

Jak informuje KAS, funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie wykryli w skontrolowanej przesyłce lotniczej dwa rodzaje tzw. prekursorów, czyli substancji do produkcji narkotyków. Zgodnie z dokumentami, przesyłka miała zawierać węglan wapnia do produkcji plastiku i szkła. Jej nadawcą była firma z Chin.

Towar znajdował się w 80 papierowych workach na 4 paletach. Wewnątrz worków, funkcjonariusze znaleźli sypki proszek w kolorze białym oraz częściowo zbryloną substancję o kremowej i białej barwie. Substancje przekazano do badań laboratoryjnych. Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziły, że nie jest to węglan wapnia. Proszek okazał się mieszaniną, która zawierała prekursor BMK stosowany do produkcji amfetaminy. Natomiast w składzie bryłek wykryto prekursor PMK do syntezy MDMA, potocznie nazywaną Ecstasy - informuje Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa.

Szacunkowa wartość czarnorynkowa prekursorów to 13 mln zł. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie.

Jak przypomina KAS, każdemu, kto przewozi, kupuje lub przechowuje prekursory i zamierza wykorzystać je do produkcji narkotyków grozi kara grzywny i pozbawienia wolności do 5 lat.

W okresie od 2017 r. do września 2022 r. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała łącznie 41,5 tony, 5 650 litrów i 409 tys. sztuk różnego rodzaju narkotyków i prekursorów.