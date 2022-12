W nocy z soboty na niedzielę przez ulice Warszawy przejedzie drugi konwój maszyny TBM. Łączna waga przewożonego ładunku wynosi prawie 500 ton. Sprawdź gdzie mogą być utrudnienia.

/ Mateusz Marek / PAP

Gigantyczny transport maszyny TBM, która ma wydrążyć tunel na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów - Babica (woj. podkarpackie) w sobotę nad ranem dotarł do węzła Janki na S8. Jego postój zaplanowany jest do godziny 22.00

W nocy z soboty na niedzielę konwój wyruszy drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz. Następnie drogą ekspresową S2 oraz ulicami Warszawy dotrze do węzła Lubelska (S17) ok. godz. 6.00, gdzie zaplanowano kolejny postój w ciągu S17 do niedzieli do godz. 22.00.

W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8, a następnie S2, mogą się tworzyć korki na jezdni S8 w kierunku Warszawy oraz S2 w kierunku Terespola - zapowiedziała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska

Następnie na węźle Puławska, przed tunelem S2 kolumna zjedzie z drogi ekspresowej i przejdzie ul. Puławską, Pileckiego, Ciszewskiego, Rodowicza Anody, Doliną Służewiecką, Wilanowską i Przyczółkową, aby następnie wrócić na S2 i dojechać do S17 na węźle Lubelska.

W niedzielę późnym wieczorem transport wyruszy w kierunku Lublina

W niedzielę o godzinie 23.00 transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina do MOP Wola Korycka, gdzie około godziny 5.30 dotrze na kolejny postój. Będzie on trwać do poniedziałku do godz. 22.00, skąd następnie ruszy drogą ekspresową S17 w kierunku Lublina z MOP Wola Korycka, na kolejny postój do MOP Markuszów, już na terenie województwa lubelskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków oraz wprowadzanej na czas przejazdu zmienionej organizacji ruchu.