W piątek, 22 września obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Tego dnia można bezpłatnie podróżować autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, WKD i Kolei Mazowieckich - przekazał stołeczny ratusz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W piątek, 22 września, od godz. 00.00 do godz. 23.59 - wsiadając do warszawskiego autobusu, tramwaju, metra lub pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej - nie trzeba kasować biletu. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych (kupowanie biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwe), otwarte zostaną bramki metra.



Już dziś niemal 60 proc. mieszkańców Warszawy wykorzystuje transport zbiorowy w codziennych podróżach i - co nas bardzo cieszy - aż 94 proc. ocenia dobrze funkcjonowanie komunikacji miejskiej w stolicy - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.



Podkreślił, że podróżując komunikacją miejską oszczędzamy też pieniądze - bilety w Warszawie należą z najtańszych w Polsce - oraz czas, ponieważ nie stoimy w korkach.



Dlatego sam chętnie korzystam z transportu publicznego i gorąco zachęcam do tego wszystkich mieszkańców stolicy - na co dzień, nie tylko w Dniu bez Samochodu - dodał prezydent Warszawy.



Ratusz poinformował, że w badaniu jakości komunikacji miejskiej przeprowadzonym przez firmę konsultingową Oliver Wyman i Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley w grudniu 2022 roku Warszawa znalazła się na 19. miejscu na świecie.



Miasto zachęca też do przesiadki z samochodu do komunikacji miejskiej. Tego dnia ze wszystkich stołecznych parkingów "Parkuj i jedź" będzie można korzystać bezpłatnie.

Specjalna oferta KM i WKD

Specjalną ofertę przygotowały także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa.



W tym dniu podróżni będą mogli nieodpłatnie podróżować pociągami KM, autobusami KM na odcinku Modlin - Lotnisko Modlin oraz autobusami zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), organizowanej przez spółkę - poinformowały Koleje Mazowieckie.



Bez biletu będzie można pojechać pociągami oraz autobusami zastępczymi Warszawskiej Kolei Dojazdowej.



Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania, której celem jest promocja proekologicznych rozwiązań i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach.



Święto kończy Europejski Tydzień Mobilności, który przypada w dniach 16-22 września. To cykliczne przedsięwzięcie Komisji Europejskiej poświęcone zrównoważonej mobilności miejskiej.



W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku.