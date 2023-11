Z okazji 10. rocznicy wycofania Ikarusów z warszawskiej komunikacji, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej zaprasza na wystawę taboru i uruchamia specjalną linię turystyczną. To dla wielu idealna okazja, by powrócić wspomnieniami do lat młodości. Zobaczcie, jakimi autobusami będzie można się przejechać w sobotę ulicami Warszawy.