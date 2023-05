Policja szuka napastnika, który w Warszawie zaatakował ostrym narzędziem 61-latka. Mężczyzna w poważnym stanie trafił do szpitala. Prowadzona jest obława z udziałem psów tropiących.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Do zdarzenia doszło na Placu Politechniki, czyli w bardzo ruchliwym miejscu. Do 61-latka podszedł od tyłu inny mężczyzna i zadał mu cios w plecy. Wiele wskazuje na to, że zaatakował nożem, ale napastnik zabrał przedmiot ze sobą i uciekł.

Poszkodowany mężczyzna był przytomny, gdy zabierało go pogotowie, ale na razie nie można go przesłuchać. Jest w poważnym stanie. Ma uszkodzone narządy wewnętrzne.

Nic na razie nie wiadomo o motywie sprawcy oraz czy znał osobę, którą zaatakował.

Policja zabezpieczyła zapis monitoringu z Placu Politechniki.

Na miejsce przywieziono psy tropiące. Nad ustaleniem sprawcy pracują policyjni wywiadowcy.