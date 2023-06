Od niedzieli, 11 czerwca, wejdzie w życie druga, wakacyjna korekta rocznego rozkładu jazdy pociągów wszystkich przewoźników. Będzie ona dotyczyła również pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej wszystkich linii oraz Kolei Mazowieckich.

Pociąg Kolei Mazowieckich / Shutterstock

Najważniejsze zmiany spowodowane są trwającą przebudową i modernizacją stacji Warszawa Zachodnia oraz pracami na linii kolejowej nr 7 - między Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawrem. Kolejne etapy prac spowodują czasowe ograniczenia w kursowaniu pociągów przez samą stację Warszawa Zachodnia i na liniach, które do niej prowadzą. Natomiast na linii otwockiej pociągi będą kursowały po nowo wybudowanych torach dalekobieżnych, z pominięciem przystanku Warszawa Olszynka Grochowska. Zmienią się także rozkłady jazdy Kolei Mazowieckich

Linia SKM S1

Niedziela 11 czerwca, będzie ostatnim dniem obowiązywania całkowitej przerwy w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wawer - Warszawa Radość.

Od poniedziałku, 12 czerwca, na całej trasie linii S1, tj. z Otwocka do Pruszkowa pojedzie 17, a z Pruszkowa do Otwocka - 16 pociągów. Pozostałe połączenia, oznaczone w rozkładzie jako linia S10, będą odbywały się na odcinku Otwock - Warszawa Wschodnia lub Warszawa Centralna.

Linia S2

Pociągi linii S2 będą nadal kursowały na trasie Sulejówek Miłosna - Warszawa Aleje Jerozolimskie. W pełnej relacji będzie 26 połączeń w obu kierunkach. Kilka pociągów pojedzie trasą skróconą do i ze stacji Warszawa Rembertów lub Warszawa Wschodnia. Natomiast pociągi oznaczone w rozkładzie jako linia S20, będą kursowały pomiędzy Sulejówkiem Miłosną i stacją Warszawa Wschodnia.

Linia S3



Od niedzieli, 11 czerwca, w dni powszednie do stołecznego portu lotniczego pojedzie 16 par pociągów. Część z nich, podobnie jak dotychczas, w przeciwnym kierunku dotrze do Radzymina, a pozostałe do Wieliszewa lub Legionowa Piasków. Ostatni, wieczorny pociąg z Lotniska Chopina pojedzie tylko do przystanku Warszawa Rakowiec, a w kierunku Legionowa Piasków odjedzie z przystanku Warszawa Powązki.

W dni wolne od pracy pociągi SKM S3 będą kursowały do i z Legionowa Piasków. Natomiast podobnie, jak w poprzednich latach, 6 par pociągów pojedzie w wydłużonej relacji do i z Radzymina, zapewniając bezpośredni dojazd m.in. nad Jezioro Zegrzyńskie w Nieporęcie.

Linia S4/S40

Pociągi SKM linii S4 rozpoczną kursowanie na wydłużonej, docelowej trasie łączącej Piaseczno z Zegrzem Południowym, stacją położoną niemalże nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego. W dni powszednie w pełnej relacji, z częstotliwością co około 60 minut, pojedzie 18 par pociągów. W dni wolne od pracy relację z Zegrza do Piaseczna obsłuży 11 pociągów, a w odwrotnym kierunku - 10 pociągów. Pozostałe składy będą kursowały pomiędzy Piasecznem i Legionowem.

Pociągi linii S40, z powodu prac przy przebudowie i modernizacji stacji Warszawa Zachodnia, tak jak dotychczas - w dni powszednie (oraz w sobotę, 24 czerwca), pojadą w skróconej relacji do i z przystanku Warszawa Rakowiec, gdzie będzie można przesiąść się do tramwajów w kierunku centrum Warszawy. Kursy będą realizowane z częstotliwością co około 60 minut. Dzięki temu, na odcinku Piaseczno - Warszawa Rakowiec, pociągi SKM będą kursowały z częstotliwością co około 30 minut.