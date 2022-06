Z okazji Dnia Dziecka warszawski ogród zoologiczny pochwalił się fantastyczną wiadomością. Tej wiosny na świat przyszły 3 samiczki jeleni sika - przedstawicielki gatunku - jelenia wietnamskiego, który już nie występuje w naturze.

/ Warszawskie zoo / Facebook

Pierwsze maleństwo dzisiaj kończy osiem tygodni i przyszło na świat 6 kwietnia, drugie, siedmiotygodniowe – 11 kwietnia, a najmłodsze, trzytygodniowe - 10 maja. Dwie starsze samiczki ważą obecnie po ok. 10 kg, młodsza – ok. 5 kg - poinformowało stołeczne zoo.

Jak mówią opiekunowie z warszawskiego zoo, początkowo jelonki były skryte i trzymały się z dala od stada, ale teraz coraz śmielej wychodzą na wybieg. Wszystkie trzy siostry uwielbiają się ze sobą bawić. Całe stado zaakceptowało maluszki i otacza je czułą opieką, na czele z ojcem młodych sik.

Jeleń wschodni jest pospolity, ale jego podgatunek - jeleń wietnamski (sika) wyginął w swojej ojczyźnie. W Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych (Red List IUCN) ma status EW (extinct in the wild) – wymarły w naturze. Można go spotkać w parkach narodowych i ogrodach zoologicznych - czytamy w komunikacie warszawskiego zoo.