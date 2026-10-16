W Warszawie powstanie nowy park. Zielony zakątek w centrum stolicy

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Już za rok mieszkańcy Śródmieścia w Warszawie będą mogli korzystać z nowego parku kieszonkowego przy ul. Andersa. Inwestycja realizowana w ramach budżetu obywatelskiego obejmie nie tylko nowe alejki i miejsca do wypoczynku, ale także drogę rowerową oraz liczne nasadzenia drzew i krzewów.

W 2027 roku w Śródmieściu powstanie kolejny park kieszonkowy. Zielony teren o powierzchni około 4500 m2 zostanie zlokalizowany przy ul. Andersa, w pobliżu ul. Muranowskiej, pomiędzy torami tramwajowymi a budynkami mieszkalnymi. Park będzie rozciągał się od przystanku Muranowska 08 aż do budynku przy ul. Andersa 16

Nowoczesna infrastruktura dla mieszkańców

W ramach inwestycji mieszkańcy zyskają nowe alejki spacerowe oraz drogę rowerową, która poprowadzona zostanie wzdłuż torów tramwajowych. Na terenie parku pojawią się różnorodne ławki i siedziska – zarówno na murkach, jak i na drewnianych tarasach.

Przewidziano także stoły piknikowe oraz stojaki rowerowe, co ma zachęcić do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Więcej zieleni i naturalna bariera

Projekt zakłada wzbogacenie istniejącej zieleni o nowe nasadzenia. Pojawi się 15 wiązów ‘Rebona’, niemal 800 krzewów i 500 bylin. Drzewa i krzewy zostaną posadzone wzdłuż torów tramwajowych, tworząc z czasem naturalną barierę, która ma ograniczyć hałas i uciążliwości związane z ruchem tramwajów i samochodów.

Wizualizacja parku kieszonkowego. Fot. ZZW

Budowa parku potrwa rok. Park powstaje w ramach projektu z budżetu obywatelskiego „Skwer zamiast żwirowiska – park kieszonkowy przy ul. Andersa”.

Nowy park przy ul. Andersa będzie już jedenastym tego typu obiektem w stolicy. Dziewięć z nich powstało dzięki budżetowi obywatelskiemu, a jeden dzięki współpracy z partnerem prywatnym w ramach Zielonego Funduszu dla Warszawy.