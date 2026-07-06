W stolicy przygotowania do 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. "Powstańcy są najważniejsi”

RMF24

Spotkanie w Parku Wolności, koncert z powstańczymi, wspólnie śpiewanymi piosenkami oraz nowy album Błażeja Króla. Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji obchodów 82. rocznicy wybuchu niepodległościowego zrywu przygotowuje specjalny program na 1 sierpnia. W centrum będą wiekowi dziś uczestnicy powstania. "Nieubłaganie rządzi nimi generał czas" - mówi w RMF FM Jan Ołdakowski, dyrektor MPW, nawiązując do słów generała Ścibor-Rylskiego. I dodaje, "jak zawsze, to Powstańcy są najważniejsi".

Żyje ich 230 na całym świecie, prawie 100 w Warszawie. Kilkadziesiąt osób będzie uczestniczyło w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w stolicy - mówi w RMF FM Jan Ołdakowski. Będzie można ich spotkać, będzie okazja do chwili rozmowy i do podziękowania im za to, co kiedyś zrobili. Są naszymi bohaterami i naszymi przewodnikami w tych trudnych czasach - dodaje.

Co roku Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje we współpracy z artystami muzyczny album. W tym roku zaproszenie przyjął Błażej Król. A on z kolei poprosił o wsparcie Darię ze Śląska i Andrzeja Piasecznego. I powstał album „Łączy nas”.

Współczesna sztuka pomaga nam lepiej zobaczyć i zrozumieć przeszłość - mówi Jan Ołdakowski.

Płyta zabiera słuchacza do epicentrum wydarzeń, do człowieka w sytuacji zagrożenia i na progu decyzji. To przede wszystkim album o stracie, o lęku przed wojną.

Historie opowiadane są młodym ludziom, w ich języku i w ich emocjach - dodaje w RMF FM dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Premiera albumu „Łączy nas…” odbędzie się 25 lipca podczas koncertu w Parku Wolności przy Muzeum.

1 sierpnia będzie też koncert. To jest wyjątkowe spotkanie, bo 30 tysięcy ludzi na Placu Piłsudskiego śpiewa piosenki i pieśni powstańcze - podkreśla Ołdakowski. Przyjeżdża właściwie cała Polska i w ten sposób oddaje hołd powstańcom. Za to, że byli odważni, że potrafili walczyć, ale też potrafili przyjaźnić się i potrafili uśmiechać się do siebie. Pamiętając ciągle, że oni przegrali, czcimy w nich to, że byli dla siebie tacy ludzcy, że dla nich przyjaźń, że ta relacja z drugą osobą była bardzo ważna. I ta wspólnota przebija się w tych piosenkach - przypomina.

foto: Muzeum Powstania Warszawskiego / materiały prasowe

Powstanie Warszawskie - największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej Europie

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.