Większość z przemycanych kamieni to diamenty. Kontrolujący znaleźli również certyfikaty diamentów i pozostałych kamieni - rubinów i szmaragdów. Waga wszystkich kamieni to ponad 138 karatów - przekazała Pasieczyńska.



Dodała, że wartość zatrzymanych kamieni szlachetnych szacuje się na ponad 950 tys. zł. Gdyby kamienie trafiły do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 200 tys. zł.



Podróżnej grozi kara grzywny - wyjaśniła rzecznik.