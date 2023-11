Willę podoficerską, relikty Mikołajewa i ponad 3,7 tys. artefaktów odkryli archeolodzy podczas zakończonego właśnie 10. etapu badań prowadzonych na półwyspie Westerplatte.

Kierownik działu archeologicznego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Filip Kuczma podczas prezentacji 10 etapów badań archeologicznych na Westerplatte / Marcin Gadomski / PAP

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej prof. Grzegorz Berendt przypomniał, że badania na tym terenie trwają od wiosny 2016 roku. Ideą jest to, aby cały dostępny teren przebadać w toku prowadzonej inwestycji na Westerplatte, abyśmy w pewnym momencie - jako muzeum i zespół archeologiczny - mogli stwierdzić, że to co można było zrobić, to zrobiliśmy - mówił.

W trakcie zakończonej właśnie edycji badań znaleziono ok. 3,7 tys. artefaktów, z czego ok. 2 tysiące historycy i archeolodzy uznali za cenne.

Najważniejszym odkryciem jest - według archeologów - odnalezienie willi podoficerskiej. To jest bardzo ważny w historii Westerplatte obiekt. W tę willę była wbudowana istniejąca, zachowana do dzisiaj wartownia nr 3 - tłumaczył kierownik Działu Archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Filip Kuczma. Dodał, że jest to miejsce śmierci jednego z pierwszych obrońców Westerplatte starszego strzelca Konstantego Jezierskiego.

Odkryliśmy również w całości i udokumentowaliśmy relikty Mikołajewa, czyli gospodarstwa rolnego wspomagającego Wojskową Składnię Tranzytową na Westerplatte - wymieniał.

Zaznaczył, że w trakcie przeszukiwania tego obiekty archeolodzy natrafili na plakietkę z trąbki sygnałowej, na której wytłoczony jest polski orzeł. Została ona prawdopodobnie schowana przez żołnierzy albo jeńców cywilnych.

W trakcie 10. etapu badań archeolodzy odsłonili północną część tzw. czerwonego muru. Był to mur graniczny oddzielający teren składnicy, czyli teren Polski od Wolnego Miasta Gdańska - tłumaczył Kuczma.

Kierownik badań ubolewał, że nie udało się odnaleźć poszukiwanego schronu amunicyjnego nr 9. Ustaliśmy w trakcie, że relikty zostały zniszczone w latach 70. w trakcie budowy jednego z parkingów na Westerplatte - mówił. Jego zespół poszukiwał szczątków legionisty Mieczysława Krzaka, jednego z obrońców Westerplatte, który zginął prawdopodobnie 2 września 1939 r. w rejonie placówki Fort. Po śmierci został prowizorycznie pochowany na swoim stanowisku, ale jak widać ta prowizoryczność trwa do dzisiaj, bo nadal nie udało się go odnaleźć" - dodał Kuczma.

Archeolodzy pracowali w sześciu różnych lokalizacjach. Przebadali ok. 1,6 tys. mkw.

Kuczma przypomniał, że w trakcie dziesięciu edycji badań na Westerplatte, czyli od 2016 r. przeprowadzono 79 sondaży archeologicznych i wykonano 34 wykopy szerokopłaszczyznowe. Łącznie przebadano 7,4 tys. mkw. W trakcie wszystkich badań odkryto 75 tys. artefaktów, z czego 35 tys. historycy i archeolodzy uznali za cenne. Zaznaczył, że dla niego najważniejsze było odnalezienie miejsca pogrzebania obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej i 300 przedmiotów, które do nich należały.

Wraz z badaniami archeologicznymi prowadzony jest projekt badawczy "Poszukiwania śladów biologicznych w miejscu śmierci starszego strzelca Konstantego Jezierskiego", realizowany we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie i z oddziałem IPN Gdańsk.

Saperzy Wojska Polskiego skontrolowali 11 ha półwyspu Westerplatte. Usunęli ponad 4,5 tys. materiałów niebezpiecznych.