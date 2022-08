W piątek, 19 sierpnia, na Stadionie Narodowym odbędzie się koncert. Z tego powodu wprowadzone zostanie ograniczenie wjazdu na Saską Kępę - poinformował stołeczny ratusz.

/ Shutterstock

Stołeczny ratusz podkreśla, że na koncert najwygodniej będzie dojechać i wrócić komunikacją miejską, przede wszystkim pociągami metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Linia M2 będzie przyjeżdżała na stacje z częstotliwością co sześć minut.

Otwarcie bram na koncert zaplanowano na godz. 17.00. O tej samej godzinie ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godz. 20 wyłączony z ruchu będzie obszar ograniczony ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego.

Ograniczenia nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Od godz. 17.00 do zakończenia koncertu, w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Późnym wieczorem, po zakończeniu koncertu, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W przypadku wyłączenia mostu z ruchu, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy komunikacji miejskiej. Linie nr 7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, a linie 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli pl. Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Trasa Łazienkowska, most Łazienkowski, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po zakończeniu koncertu na trasę wyjadą również dodatkowe autobusy linii 111 i 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać odpowiednio w kierunku Gocławia i Winnicy. Więcej będzie też tramwajów. Z al. Zielenieckiej składy linii 3 pojadą do pętli Annopol, na zmienionej trasie Gocławek – Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9, a wagony linii 26 będą jeździły w kierunku Metra Młociny.