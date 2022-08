W przedłużony weekend sierpniowy tramwajarze będą remontowali tory na rondzie Zgrupowania AK "Radosław" i ul. Broniewskiego. To oznacza zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Zawieszone zostaną linie 27 i 28 - poinformował stołeczny ratusz.

/ UM Warszawa / Materiały prasowe



Tramwajarze w długi weekend będą wymieniać rozjazd i zwrotnicę po północnej stronie ronda Zgrupowania AK "Radosław". Z tego powodu wyłączony z ruchu będzie skrajny lewy pas ul. Słomińskiego na dojeździe do ronda oraz jeden pas na samym rondzie.

Prace rozpoczną się w sobotę, 13 sierpnia, o godz. 4 i potrwają do środy, 17 sierpnia, do godz. 4.





W tym samym czasie tramwajarze wyremontują także przejazd u zbiegu ulic Broniewskiego i Krasińskiego. Zamknięty zostanie wlot ul. Krasińskiego na skrzyżowanie od strony Powązkowskiej. Objazd utrudnień będzie prowadził z Krasińskiego ul. Powązkowską, al. Armii Krajowej i ul. Broniewskiego.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

"Zawieszone zostaną linie 27 i 28. Natomiast linie 17, 22, 23, 33, 35, 122, 500 oraz linie nocne N41 i N91 zmienią swoje trasy. Uruchomione zostaną tramwajowe linie uzupełniające 72 i 77 oraz dwie zastępcze linie autobusowe Z-3 i Z17" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.





Linia 17 pojedzie ul. Słomińskiego przez most Gdański do Starzyńskiego, Jagiellońskiej i pętli Ratuszowa-Zoo. Linia 22 zostanie skierowana na Okopową do Słomińskiego. Tu jej trasa pokryje się z trasą 17 aż do ul. Jagiellońskiej skąd dojedzie do Żerania FSO. 23 ominie utrudnienia ul. Reymonta, Wólczyńską, Nocznickiego do stacji metra Młociny. Linia 33 dojedzie swoją trasą do przystanku Stawki – Dzika, gdzie zmieni swój numer na 35 i pojedzie jej trasą.



Objazd dla autobusów linii 122 w kierunku pętli Gwiaździsta został wyznaczony ul. Przasnyską, Rydygiera, Matysiakówny, Broniewskiego i Popiełuszki. A w kierunku Bemowa – ul. Broniewskiego, Matysiakówny, Rydygiera, Przasnyską i Krasińskiego.





Linia 500 zawróci na rondzie "Radosława", zatrzyma się na przystanku Rondo Radosława 03, ale nie będzie wjeżdżać w ul. Dziką. Obie linie nocne w obu kierunkach będą kursowały al. Armii Krajowej.





Nowa linia tramwajowa 72 kursować będzie z przystanku Winnica ul. Światowida, traktem Nadwiślańskim, trasą mostu Północnego, ul. Marymoncką do metra Marymont. Natomiast linia 77 kursować będzie pomiędzy pętlami Cm. Wolski a Dw. Wschodni (Kijowska) ulicami Wolską, Okopową, Słomińskiego, mostem Gdańskim, Jagiellońską, Ratuszową, Kijowską.





Autobus Z-3 pojedzie z Chomiczówki ulicami Conrada, Reymonta, Broniewskiego, al. Jana Pawła II, Dziką do ronda "Radosława" (powrót ul. Okopową).

Linia Z17 zostanie skierowana na trasę z CH Arkadia ul. Pamiętajcie o Ogrodach, al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego, Żeromskiego, Sacharowa, Marymoncką do stacji metra Słodowiec (powrót ul. Marymoncką – Słowackiego)