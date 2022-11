Dobra wiadomość dla amatorów białego szaleństwa. Na czwartek (1 grudnia) zaplanowano pierwsze naśnieżanie stoku na Górce Szczęśliwickiej. Od tego momentu będzie już można zjeżdżać na nartach w zimowych warunkach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zjazd w Ośrodku Szczęśliwice ma długość 227 metrów. Na górę można wjechać wyciągiem krzesełkowym lub orczykowym (o długości ok. 215 m). Jak przekazał ratusz, w zeszłym roku z tej atrakcji skorzystało 385 tys. osób.

W czwartek, 1 grudnia rusza naśnieżanie stoku.

Warszawa jest miastem różnorodnym. Ponieważ mamy w stolicy też sporo narciarek i narciarzy, staramy się zapewnić im możliwość cieszenia się tym sportem na miejscu. Jasne, że Górka Szczęśliwicka to nie alpejski stok, ale przed wyjazdem w góry warto potrenować w mniejszej skali. A dla dzieci to wręcz idealne miejsce do stawiania pierwszych kroków w tej dyscyplinie sportu - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

W tym roku miasto planuje rozpoczęcie naśnieżania w najbliższy czwartek jednak, jak zaznaczył ratusz, pod warunkiem, że w nocy utrzymają się ujemne temperatury. Gdyby prognozy się nie sprawdziły, naśnieżanie zostanie przesunięte o kilka dni.



Stok jest otwarty przez siedem dni w tygodniu w godzinach 10–20. Dwugodzinny karnet kosztuje 40 zł. Pełny cennik dostępny jest na stronie Aktywnej Warszawy.