Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że od piątku do odwołania wszystkie pociągi w relacji z i do przystanku Milanówek Grudów zostają skrócone do stacji Podkowa Leśna Główna.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Utrudnienia spowodowane są awarią rozjazdu, który umożliwia wjazd pociągów na linię kolejową w kierunku Milanówka. Rozjazd został ustawiony w stałym położeniu umożliwiającym jazdę pociągów wyłącznie na wprost w kierunku Grodziska Mazowieckiego. "Ograniczenie obowiązuje przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia - do odwołania, do zakończenia czynności związanych z naprawą rozjazdu i jego diagnostyką" - przekazała WKD.

Jest komunikacja zastępcza

Na trasie Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa.

Autobusy zastępczej komunikacji autobusowej kursują na trasie: Podkowa Leśna Główna WKD (przystanek przy ul. Głównej na wysokości przedszkola), Brwinowska, Obwodnica, Królewska, Milanówek Grudów WKD (przystanek przy ul. Królewskiej przy skrzyżowaniu z ul. Grudowską).

Na trasie obowiązuje jeden przystanek pośredni: Milanówek Turczynek (zlokalizowany na ul. Królewskiej w pobliżu skrzyżowania z ul. Podwiejską) - odpowiadający przystankowi kolejowemu "Polesie". Przystanek kolejowy "Podkowa Leśna Zachodnia" dla kursów pociągów z i do Milanówka nie jest obsługiwany przez autobusy zastępczej komunikacji. Pasażerowie, którzy chcą korzystać z tego przystanku proszeni są o korzystanie z pociągów realizujących połączenia na relacji z i do Grodziska Mazowieckiego.

Od piątku autobusy ZKA wyruszające z Podkowy Leśnej Głównej w kierunku do Milanówka będą odjeżdżać ok. 5-7 minut po planowym przyjeździe pociągu w pierwotnej relacji do Milanówka, kończącego bieg w relacji skróconej do stacji Podkowa Leśna Główna. Autobusy ZKA wyruszające z Milanówka w kierunku do Podkowy Leśnej Głównej będą odjeżdżać ok. 7-9 minut przed planowym odjazdem pociągu w pierwotnej relacji z Milanówka, który uległ skróceniu do stacji Podkowa Leśna Główna.