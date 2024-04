Trwa protest taksówkarzy na drogach dojazdowych do Lotniska Chopina od strony Ursynowa i dróg S79 i S2 (POW). „Jeśli to możliwe, zalecamy korzystanie z pociągu (SKM, KM)” – poinformowało w mediach społecznościowych Lotnisko Chopina. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 18.00.