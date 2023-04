W sobotę kolejne zmiany na linii średnicowej podmiejskiej w Warszawie. Ruch pociągów przez stację Warszawa Śródmieście będzie przywrócony dwutorowo. Z kolei od 26 czerwca zamknięte zostaną dwa tory podmiejskiej linii średnicowej na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Stadion.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na konferencji prasowej dotyczącej zaawansowania prac na dworcu Warszawa Zachodnia oraz linii średnicowej, kolejarze poinformowali o całkowitym zamknięciu od 26 czerwca podmiejskiej linii średnicowej.

Kończymy już prace związane z zabudową ściany oporowej łącznika i w związku z tym od soboty, 22 kwietnia zostanie przywrócona organizacja ruchu sprzed 11 kwietnia. A co za tym idzie ruch pociągów na linii średnicowej podmiejskiej, przez stację Warszawa Śródmieście będzie przywrócony dwutorowo. W związku z tym zwiększy się liczba pociągów - powiedział zastępca dyrektora Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w PKP PLK Krzysztof Grünke.

Zaznaczył, że taki cykl utrzyma się do 10 czerwca. 11 czerwca zacznie obowiązywać wakacyjna korekta rozkładu jazdy - dodał.

Najistotniejszą zmianą w ruchu pociągów na węźle warszawskim będzie całkowite zamknięcie dwutorowe podmiejskiej linii średnicowej na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Stadion.

Niektóre pociągi z linii 7 i 2 (z kierunku Mińska Mazowieckiego, Siedlec, czy Otwocka i Dęblina), będą dojeżdżać do stacji Stadion. Z kierunku zachodniego - linia 8 (z kierunku Piaseczna i Radomia) będą kierowały się w stronę stacji Warszawa Gdańska, część pociągów z kierunku Modlina i Lotniska Chopina oraz Skierniewic i Łowicza Głównego będzie skierowana na stację Warszawa Centralna (po układzie dalekobieżnym). Natomiast inne pociągi zostaną skierowane do stacji Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna. Tak stan rzeczy będzie się utrzymywał do końca wakacyjnego rozkładu jazdy czyli do 2 września.

Dyrektor projektu przebudowy stacji Warszawa Zachodnia Marcin Kowalczyk wyjaśnił dlaczego konieczne jest całkowite zamknięcie linii średnicowej.

To jest wąskie gardło. Jedyny dojazd do miejsca będzie po jednym torze zamkniętym, po drugim torze zdjętym. Prace będą wykonywane na zmianę na jednym i drugim torze. Wykonawca nie może inaczej dojechać na ten teren. Żeby móc wykonać jeden tor, musi mieć drugi zamknięty żeby nim dojechać - powiedział.

W tej chwili w okolicy Warszawa Główna trwają prace nad budową łącznika na linii średnicowej, który w przyszłości umożliwi połączenie torów dalekobieżnych i podmiejskich.

Zasadnicze prace zostały zakończone. Zostały do wykonania roboty kablowe związane z urządzeniami systemu łączności kolejowej. Z kolei zaawansowanie prac na stacji Warszawa Zachodnia wynosi teraz 68 proc. Zakończenie prac planowane jest w 2024 roku.