Było pierwszym dużym multipleksem w Warszawie i pierwszym tego typu kinem w stolicy. Powstało w 1999 roku. Teraz Multikino na Ursynowie zniknie, stanie się to za półtora roku. Firma sprzedała działkę przez problemy finansowe spowodowane pandemią. Mieszkańcom "sypialni Warszawy" już jest smutno.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Koniec lat 90., to była inna Polska. Multipleks, który dziś na niewielu zrobi wrażenie, wówczas był powiewem nowoczesności, wysokiej jakości, a może i "Zachodu". Charakterystyczny budynek wpisał się w krajobraz Ursynowa - stoi w jego samym centrum, w towarzystwie Urzędu Dzielnicy. To tu od ponad dwóch dekad filmy oglądali mieszkańcy Ursynowa czy szkolne wycieczki, ale wiele osób przyjeżdżało też z innych dzielnic, by obejrzeć film w komfortowych warunkach.

Wspomnienia o kinie

Wpisało się w krajobraz - mówi dziennikarzowi RMF FM mieszkaniec Ursynowa. To było jedno z pierwszych kin, do którego przychodziliśmy, jak do prawdziwego kina. To był zupełnie inne kino niż, te które pamiętam, z czasów Polski Ludowej, gdzie były drewniane, skrzypiące fotele. A tu - na tamte czasy - luksus - dodaje.

Szkoda, to najbliższe kino. Ode mnie z domu to na piechotę można iść - słyszymy od Pani, która mieszka nieopodal od 2002 roku i na razie trudno jej sobie wyobrazić centrum Ursynowa bez tego multipleksu.

Chłopak, który właśnie wchodzi do kina wraz z wycieczką szkolną rzuca do mikrofonu: "Szkoda, lubimy tu chodzić na filmy, ze szkołą czy po szkole, ale teraz tu będzie taka dziura, że masakra".

Inny napotkany ursynowianin jest bezpośrednio związany emocjonalnie z tym budynkiem. Pracowałem w tym kinie 11 lat. Sentyment ogromny, znam każdy zakamarek tego kina. Od sześciu lat już tu nie pracuję, ale niemal 1/3 życia tu spędziłem. Bardzo mnie zasmuciła ta wiadomość. Wszędzie tylko te bloki i bloki na Ursynowie - mówi.

W tym rzecz, na miejscu Multikina stanie osiedle. Ale nie od razu. Sieć sprzedała działkę (nie podano kwoty transakcji), ale wynajęła ten teren od nabywcy na 18 miesięcy. Dopiero po tym czasie nabywca, spółka GH Development 11, wybuduje tam osiedle. To dzięki temu, że 2 lata temu zmieniono lokalny plan zagospodarowania, który umożliwił w tym miejscu budowę budynku mieszkalno-usługowego. To też znacząco podniosło wartość działki. Dzielnica jednak zastrzegła, że nowe osiedle nie będzie mogło być ogrodzone - ze względu na newralgiczną lokalizację, konieczne będzie zapewnienia swobodnego przejścia dla okolicznych mieszkańców.

Nie dziwię się, że sprzedali tę ziemię. Decyduje tylko i wyłącznie biznes. Pandemia do tej pory się czkawką odbija dla takich instytucji kulturalnych, jak kina czy teatry ­- mówi mieszkaniec Ursynowa.

Powód sprzedaży

Jak wynika z komunikatu Multikina, w ciągu trzech lat, od końca roku finansowego zakończonego 30 listopada 2019 roku, zadłużenie spółki Multikino wobec podmiotów powiązanych wzrosło o przeszło 100 mln zł. Sprzedaż terenu na Ursynowie pozwoli spłacić część długów.

Multikino, należące do Grupy Vue Entertainment International Limited, zaznaczyło, że na razie nie zamierza sprzedawać innych działek, nie zamierza też zamykać biznesu. Skupia się na bieżącej działalności operacyjnej oraz odbudowie frekwencji kinowej, a także na prowadzeniu dialogu z wynajmującymi, aby wspólnie doprowadzić do optymalizacji funkcjonowania obiektów kinowych w zmienionych realiach gospodarczych. Obecnie pod marką działa 45 kin w 37 miastach wyświetlając filmy na 323 ekranach.