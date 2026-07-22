Ukrainiec rzucił plecak na tory metra w Warszawie. Zostanie wydalony z Polski

Do groźnego incydentu na stacji Centrum warszawskiego metra doszło w poniedziałek.
38-letni obywatel Ukrainy rzucił plecak na tory i uciekł, powodując ewakuację kilkuset osób oraz poważne utrudnienia w ruchu pociągów.
Jak ustalił reporter RMF FM, komendant straży granicznej podjął już decyzję o wydaleniu mężczyzny z Polski.
Chuligański wybryk, nie zamach
Śledczy ustalili, że nie było to działanie na czyjeś zlecenie, ale wybryk chuligański.
Policja potraktowała incydent jako wykroczenie, a sprawca został przekazany w ręce straży granicznej.
Deportacja i zakaz wjazdu na 10 lat
38-latek musi opuścić terytorium Polski. Zostanie przewieziony przez funkcjonariuszy na przejście graniczne i przekazany ukraińskim pogranicznikom.
To jednak nie koniec konsekwencji – mężczyzna otrzymał także 10-letni zakaz wjazdu do Polski i całej strefy Schengen.