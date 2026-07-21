Rzucił plecak na tory metra. Zostanie wydalony z Polski?

RMF24

Stołeczni policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który w poniedziałek rzucił plecak na tory warszawskiego metra na stacji Centrum. Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Krzysztofa Zasady, policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski.

Do incydentu doszło w poniedziałek około godz. 17. Z powodu bagażu wrzuconego na torowisko na stacji Centrum pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach: Kabaty - Politechnika i Dworzec Gdański - Młociny. Uruchomiono komunikację zastępczą.

Z ruchu wyłączone zostały stacje: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał. Ewakuowano też kilkaset osób.

Po godz. 19 metro wróciło do normalnego funkcjonowania.

Po sprawdzeniu zawartości plecaka nie znaleziono tam żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

Policja zatrzymała 38-latka z Ukrainy, który rzucił plecak na tory metra. Cudzoziemiec będzie teraz przesłuchiwany.

Według nieoficjalnych informacji reportera RMF FM, policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski.