​Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 60-letniego mieszkańca gminy Jasieniec. Mężczyzna brutalnie pobił psa, zwierzę nie przeżyło.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dyżurny grójeckiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące znęcania się nad zwierzęciem w Boglewicach pod Jasieńcem - podała nadkomisarz Agnieszka Wójcik z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Mężczyzna przywiązał psa konkubiny do słupka i uderzał go drewnianą kantówką, co spowodowało jego śmierć - opisuje.

60-latek był nietrzeźwy. Został zatrzymany i osadzony w areszcie.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mieszkańcowi gminy Jasieniec zarzut zbicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem - dodaje nadkomisarz Wójcik.

W piątek sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na miesiąc. Grozi mu do 5 lat więzienia.