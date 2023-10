W samochodzie należącym do mężczyzny, który uciekał wczoraj przed policją ulicami Warszawy, znaleziono narkotyki. Podczas pościgu rannych zostało dwóch funkcjonariuszy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna, która wczoraj uciekał przed policyjnym pościgiem był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.



W samochodzie znaleziono środki prawnie zabronione - narkotyki - powiedział sierż. sztab. Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.



Dodał, że są ustalane wszelkie okoliczności, a policja pracuje nad tą sprawą. Sprawca został zatrzymany.

Ranni policjanci, uszkodzone auta

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. 12:15. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji na ulicy Jagiellońskiej chcieli zatrzymać do kontroli auto marki maserati, jednak kierowca zaczął uciekać.

Jak powiedział PAP sierż. sztab. Rafał Markiewicz, oprócz maserati uszkodzonych zostało sześć samochodów, w tym "cztery cywilne, hyundai, toyota i dla fordy, oraz dwa policyjne, skoda i bmw".



Podczas pościgu rannych zostało dwóch policjantów. Jak przekazał Markiewicz, policja "nie udziela informacji w tym zakresie"