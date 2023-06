Policjanci z ciechanowskiej drogówki zatrzymali 22-latkę, która jechała z prędkością 110 km/h w obszarze zabudowanym. Kobieta straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Cieszyła się nim krótko, bo dopiero 3 tygodnie temu je odebrała. 20-latka musi też zapłacić 1500 złotych mandatu. Oprócz tego do jej konta przypisano 13 punktów karnych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek policjanci na ul. Kasprzaka w Ciechanowie zatrzymali kierującą, która rozpędziła swojego fiata do 110 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

Podczas kontroli okazało się, że auto prowadziła 22-letnia mieszkanka powiatu płońskiego, która zaledwie 3 tygodnie temu odebrała swoje pierwsze prawo jazdy. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 1500 zł. Do jej konta przypisano 13 punktów karnych.





Policjanci przypominają, że kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h musi liczyć się z utratą prawo jazdy, wysokim mandatem i punktami karnymi.