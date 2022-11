W związku z nocnymi i porannymi opadami śniegu w Warszawie policja prosi kierowców o ostrożność. "Droga hamowania znacznie się wydłuża, warto zwolnić. Dzisiaj za kierownicą przyda się cierpliwość" – czytamy w apelu opublikowanym na twitterowym koncie Komendy Stołecznej Policji.

"170 posypywarek działa na tych ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. To w sumie 1600 kilometrów stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic" - poinformował stołeczny Zarząd Oczyszczania Miasta.

Do wypadku doszło rano na ulicy Zabranieckiej w Warszawie. Jeden z samochodów zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z innym pojazdem czołowo. W zdarzeniu brały udział seat i peugeot. Kierujący byli trzeźwi, a kierujący z seata został zabrany do szpitala - przekazała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji..



W minionym sezonie zimowym (2021/22) posypywarki 38 razy wyjeżdżały na ulice Warszawy. Pierwszy raz wysłano je do akcji 27 listopada 2021 r., a ostatni - 3 kwietnia tego roku.