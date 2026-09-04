Tropikalna oaza zamiast betonu. Wielka zmiana na Rondzie de Gaulle’a w Warszawie

RMF24

Dzisiaj ruszają prace przy betonowej wyspie na Rondzie de Gaulle’a w Warszawie. Palma, która od lat jest jednym z symboli stolicy, wkrótce stanie na prawdziwej, zielonej wyspie. Wszystko ma być gotowe już w listopadzie.

Zielona wyspa zamiast szarego betonu

Już dzisiaj Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna długo zapowiadane rozpłytowanie betonowej wyspy na Rondzie de Gaulle’a. To właśnie tutaj, w samym sercu Warszawy, od lat stoi słynna palma, która teraz zyska zupełnie nowe otoczenie. Prace potrwają do listopada, a rondo przez cały czas będzie w pełni przejezdne.

Jak podkreślają urzędnicy, inwestycja ma nie tylko poprawić estetykę tego miejsca, ale także wpłynąć na komfort mieszkańców i środowisko.

Planowane zakończenie prac już w listopadzie. O ile wykonawcy nie natrafią na ukryte ‘skarby’ – należy pamiętać, że ścisłe centrum Warszawy kryje wiele historycznych pamiątek – czytamy w komunikacie.

Tropiki w centrum Warszawy

Dotychczasowa betonowa wyspa zostanie rozebrana na powierzchni około 500 metrów kwadratowych. Zostaną tylko zatoki dla służb, takich jak policja. Pozostała przestrzeń zamieni się w zieloną oazę, zaprojektowaną we współpracy z Joanną Rajkowską – autorką słynnej palmy.

Nowa aranżacja zakłada usypanie sztucznych wzniesień, które zostaną obsadzone ostnicą i werbeną. Na pozostałej części pojawi się kocimiętka i szałwia.

W sumie posadzonych zostanie aż 7 tysięcy bylin i roślin cebulowych, głównie w odcieniach niebieskiego, które mają przypominać wyspy na oceanie.

rondo z zielenią i palmą w centrum miasta

Zielone centrum stolicy

Nowa zielona wyspa to nie tylko kwestia estetyki. Zieleń w mieście to także lepsza retencja wody, ochrona przed hałasem i pyłem oraz sposób na walkę z miejskimi wyspami ciepła.

Znacznie przyjemniej spaceruje się wzdłuż zadrzewionych ulic, słuchając śpiewu ptaków chowających się w liściach np. krzewów – podkreślają przedstawiciele ZDM.

To kolejny etap realizacji projektu Nowe Centrum Warszawy, w ramach którego zaledwie miesiąc temu otwarto odmienioną, zieloną ulicę Złotą.