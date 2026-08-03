Zasypali tunel i wyrzucili auta. Ta ulica w Warszawie zmieniła się nie do poznania

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Zamiast samochodów, spalin i hałasu – bujna zieleń, wygodne ławki i kojący szum fontann. Ulica Złota w samym sercu Warszawy przeszła spektakularną metamorfozę i została oficjalnie otwarta jako nowoczesny deptak dla pieszych. Choć inwestycja zachwyca estetyką i rozmachem, wśród mieszkańców nie brakuje pytań o codzienne życie w nowej przestrzeni oraz dostępność miejsc parkingowych. Zobacz, jak zmieniło się Nowe Centrum Warszawy.

Zielona oaza zamiast betonu i spalin

Warszawa zyskała nową przestrzeń dla pieszych. Przebudowana ulica Złota, położona tuż przy samym centrum stolicy, przeszła spektakularną metamorfozę. Dotychczas znana z intensywnego ruchu samochodowego, dziś jest deptakiem pełnym zieleni, fontann i miejsc do odpoczynku. Z ulicy całkowicie zniknęły samochody, a przestrzeń została oddana przechodniom i mieszkańcom.

Fontanny i piaskowce. Nowa przestrzeń do odpoczynku

Nowa Złota wyróżnia się licznymi elementami małej architektury. Na wysokości budynków Złota 7 i Złota 8 zamontowano dwie nowoczesne fontanny, które już w dniu otwarcia przyciągnęły uwagę przechodniów. W sąsiedztwie pojawiły się 22 piaskowce oraz wygodne ławki, a całość otacza bujna zieleń. To miejsce, które ma zachęcać do spacerów i odpoczynku w samym centrum miasta.

Zasypany tunel i walka z podtopieniami

Przebudowa ulicy Złotej to nie tylko estetyka. W ramach inwestycji zasypany został tunel pod Marszałkowską, a w jego miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które mogą gromadzić nawet do 3 milionów litrów wody. To rozwiązanie, które ma pomóc w walce z miejskimi podtopieniami oraz łagodzić skutki zmian klimatycznych.

Warszawa jak europejska metropolia

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślał podczas otwarcia, że nowa Złota wpisuje się w szeroko zakrojoną strategię uczynienia centrum miasta bardziej przyjaznym dla mieszkańców i odpornym na skutki upałów:

Oddajemy ulice Warszawy w ręce mieszkańców, zmieniamy Warszawę w taki sposób, abyśmy mogli z niej być dumni, żeby przypominała te wszystkie metropolie europejskie, którym kiedyś zazdrościliśmy.

Otwarcie ul. Złotej po przebudowie (foto: Radek Pietruszka) / PAP



Nowe Centrum Warszawy rośnie w oczach. Co dalej?

Modernizacja ulicy Złotej to część większego projektu Nowego Centrum Warszawy. Wcześniej podobną przemianę przeszły już ulice Bracka, Chmielna czy fragment Placu Defilad. W planach są kolejne inwestycje – już niebawem zmienią się ulice Zgoda, Sienkiewicza i Jasna. Przebudowana zostanie także ulica Krucza, która zyska park w swoim centralnym pasie. Trwa również modernizacja ulicy Okrzei na Pradze, co ma docelowo połączyć obie strony Wisły zielonymi trasami spacerowymi.

Dojazd tak, parkowanie nie. Mieszkańcy mają obawy

Część mieszkańców budynków przy ulicy skarżyła się na utrudnienia związane z przebudową, hałas dobiegający z pobliskiego Placu Defilad oraz rosnącą liczbę mieszkań przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy. Niektórzy zwracali uwagę, że nowa Złota staje się bardziej atrakcją dla turystów niż codzienną przestrzenią dla mieszkańców.

Wielu mieszkańców pytało również o dostępność miejsc parkingowych po zamknięciu ulicy dla ruchu samochodowego. Prezydent Trzaskowski zapewnił, że „wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji, gdzie mają miejsca parkingowe. Mogą też zamówić specjalne identyfikatory, pozwalające na wjazd do tej strefy”.

Dodatkowe miejsca parkingowe dostępne są na podziemnych parkingach pod Placem Defilad i Placem Powstańców Warszawy.

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Rewolucja w portfelu. Ile kosztuje teraz parkowanie?

Do czasu przebudowy ulica Złota była objęta strefą płatnego parkowania, gdzie opłaty wynosiły od 4,50 zł do 6,40 zł za godzinę. Obecnie najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu pod Placem Defilad (10 zł za godzinę) oraz pod Placem Powstańców Warszawy (7,50 zł za godzinę, możliwość wykupienia abonamentu dziennego za 65 zł lub miesięcznego za 750 zł).

Mieszkańcy strefy płatnego parkowania mogą wykupić dwa rodzaje rocznych abonamentów – rejonowy za 30 zł, pozwalający na parkowanie w promieniu do 200 metrów od miejsca zameldowania, oraz obszarowy za 600 zł, uprawniający do postoju na całym wyznaczonym osiedlu lub obszarze.