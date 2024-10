Dwóch sprawców strzelaniny na warszawskim bazarze Olimpia zatrzymali stołeczni policjanci – informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o głośne zdarzenie z początku września, gdy podejrzani otworzyli ogień do interweniujących policjantów. W trakcie tego incydentu ranny został przypadkowy mężczyzna.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja Warszawa /

Zatrzymani to cudzoziemcy. Jeden z nich to 38-letni obywatel Ukrainy. Drugi - 45-letni Tadżyk. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Może im grozić od roku do 10 lat więzienia.

Ich poszukiwania trwały kilka tygodni. Sprawa była bardzo skomplikowana. Pracowali nad nią wolscy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z wydziału terroru kryminalnego i zabójstw.

Nie było wielu śladów, po których można było ustalić ich tożsamość. Trwały przesłuchania świadków, poszukiwania zapisów kamer monitoringu i intensywne działania operacyjne.

Po zatrzymaniu obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy z użyciem broni palnej.

Na początku września policjanci na targowisku chcieli wylegitymować mężczyznę, który miał handlować kradzionymi telefonami. Ten rzucił się do ucieczki, a w stronę policjantów drugi z mężczyzn oddał strzały. Ci odpowiedzieli ogniem.

Do tej pory nie udało się ustalić, w jakich okolicznościach ranny został przypadkowy mężczyzna.