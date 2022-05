Laptopy z cyrylicą na klawiaturze, kilkanaście stanowisk z biurkami i krzesłami, a także aneks kuchenny oraz możliwość uzyskania pomocy m.in. przy zakładaniu działalności gospodarczej - to elementy "Strefy pracy – Ukraina" przygotowanej przez stołeczny ratusz. Z pomieszczeń za darmo mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, które chcą zdalnie kontynuować z Polski pracę w Ukrainie. Celem inicjatywy jest również wsparcie obywateli Ukrainy samodzielnie poszukujących nowej pracy w Warszawie.

Laptop z cyrylicą. Autor: Rafał Motyl / UM Warszawa / Materiały prasowe

Uchodźcy, którzy docierają do Warszawy, nie znaleźli się tu z własnego wyboru. Musieli uciekać przed wojną ze swoich domów, zostawiając w Ukrainie dorobek całego swojego życia. Są nam bardzo wdzięczni za przyjęcie i życzliwość, ale nie chcą być dla nas ciężarem. Chcą pracować i usamodzielnić się, tak szybko jak to tylko możliwe - mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka do spraw przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim urzędzie.

Przestrzenie są wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy i komputery. Jak dodaje urząd, zostały one pozyskane dzięki zaangażowaniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jedno takie miejsce, przy ul. Smolnej 4, już działa. Kolejne, przy ul. Targowej 56 zostanie uruchomione w najbliższych dniach.

Przy ul. Smolnej już działa "Strefa pracy - Ukraina"

W budynku przy ul. Smolnej 4 do dyspozycji uchodźczyń i uchodźców jest open space z biurkami i krzesłami (15 miejsc do pracy dla gości z Ukrainy), bezpłatnym internetem, drukarkami oraz zapleczem socjalnym (aneks kuchenny wyposażony w naczynia, czajniki, mikrofalówkę). Istnieje możliwość skorzystania z sal konferencyjnych - informuje stołeczny ratusz.

Jak dodaje, "Centrum Przedsiębiorczości Smolna organizuje również szkolenia, warsztaty i programy doradcze zarówno dla początkujących jak i działających już firm, które stawiają na swój rozwój".

Cytat W najbliższym czasie planowane są spotkania informacyjne dla migrantów i migrantek z Ukrainy, zainteresowanych stołecznym rynkiem pracy - informuje urząd.

Miejsce do pracy w Centrum Przedsiębiorczości Smolna jest dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Kontakt: tel. 22 443 07 56 lub e-mail centrumprzedsiębiorczości@um.warszawa.pl

Strefa w Centrum Kreatywności Targowa rusza w najbliższych dniach

Stołeczny ratusz podaje, że Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 będzie oferować 15 stanowisk do pracy zdalnej dla osób z Ukrainy. Zapewni dostęp do szerokopasmowego internetu, drukarki, kuchni, zaplecza socjalnego i sal konferencyjnych. Coworking będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-22.

Rezerwacja biurka: recepcja@cktargowa.pl, tel. 22 102 61 79.