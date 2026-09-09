Stanął w obronie kobiety. Nowe fakty ws. pobicia prokuratora

RMF24

Lubelska prokuratura przejęła śledztwo ws. lipcowego pobicia prokuratora w jednej z restauracji w Radomiu. Dwaj podejrzani przebywają w areszcie. Zaatakowany prokurator opuścił już szpital.

Burdy w restauracji i interwencja prokuratora

Początkowo śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód. Ponieważ ofiarą przestępstwa był prokurator z tego miasta – by uniknąć zarzutu stronniczości – postępowanie przejęła Prokuratura Regionalna w Lublinie – wyjaśniła Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka lubelskiej prokuratury.

Prokurator został pobity w nocy z 25 na 26 lipca w jednym z lokali w Radomiu. 32-letni Ernest G. i 27-letni Konstanty B. zaczepiali gości restauracji i prowokowali bójki. W pewnym momencie młodszy z nich uderzył pięścią jednego z obecnych w lokalu mężczyzn. Kolejny cios – w tył głowy – wymierzył kobiecie.

Gdy prokurator stanął w obronie zaatakowanej, sam stał się obiektem agresji. Napastnicy powalili go na podłogę, uderzali pięściami i kopali po głowie. Interweniowała policja. Śledczy trafił do szpitala z urazami głowy.

Jakie zarzuty usłyszeli napastnicy?

Sprawcy pobicia zostali zatrzymani niedługo po zdarzeniu. Byli nietrzeźwi. Usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu i narażenia pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zarzucono im także działanie świadczące o rażącym lekceważeniu porządku prawnego, co może wpłynąć na wymiar kary.

Starszy z napastników przyznał się do winy i wyraził skruchę. Młodszy stwierdził, że niczego nie pamięta i odmówił składania wyjaśnień. Oprócz pobicia odpowie też za podanie fałszywych danych osobowych podczas legitymowania go przez policjantów. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Zdaniem śledczych prokurator interweniował w obronie koniecznej, chroniąc porządek publiczny i korzystając z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Pobity prokurator opuścił już szpital

Jak informuje prokuratura, śledztwo weszło w nowy etap.



Prowadzący śledztwo prokurator, po zakończeniu hospitalizacji pokrzywdzonego i zgromadzeniu pełnej dokumentacji medycznej, powołał biegłego z zakresu medycyny sądowej w celu ustalenia charakteru obrażeń, jakich doznał pobity prokurator – przekazała Beata Syk-Jankowska.

Od opinii biegłego będzie zależała kwalifikacja prawna zarzucanych napastnikom przestępstw, a co za tym idzie – także wymiar kary.