Zaatakował Ukraińca na przejściu dla pieszych. Polak trafił do aresztu

Grupa osób ruszyła przez ulicę, gdy zapaliło się zielone światło. Wtedy jeden z mężczyzn nieoczekiwanie uderzył pięścią w głowę 20-letniego Ukraińca, a następnie uciekł. Młody mężczyzna upadł na środku jezdni i stracił przytomność - ma ukruszony ząb i otarcia twarzy.
Policja ujęła sprawcę ataku na młodego Ukraińca
Pomocy udzielili mu przechodnie, którzy wezwali policję. Patrol niedługo potem zatrzymał napastnika. Podczas przesłuchania 33-latek nie potrafił wytłumaczyć motywów swego zachowania. Okazało się natomiast, że ma już na koncie podobne pobicie i odsiedział prawie rok za kratami za brutalny atak na 86-letnią kobietę, którą kopnął w plecy w jednym z centrów handlowych.
Usłyszał zarzuty za które grozi pięć lat pozbawienia wolności, jednak do więzienia może trafić na dłużej, bo działał w warunkach recydywy. Dodatkowo śledczy potraktowali to pobicie jako wybryk chuligański.