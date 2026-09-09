Zaatakował Ukraińca na przejściu dla pieszych. Polak trafił do aresztu

RMF24

33-letni Polak bez żadnych powodów, brutalnie zaatakował młodego Ukraińca w Warszawie. Do tego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Świętokrzyskiej. Napastnik został zatrzymany chwilę po zdarzeniu i trafił do aresztu.

Grupa osób ruszyła przez ulicę, gdy zapaliło się zielone światło. Wtedy jeden z mężczyzn nieoczekiwanie uderzył pięścią w głowę 20-letniego Ukraińca, a następnie uciekł. Młody mężczyzna upadł na środku jezdni i stracił przytomność - ma ukruszony ząb i otarcia twarzy.

Policja

Policja ujęła sprawcę ataku na młodego Ukraińca

Pomocy udzielili mu przechodnie, którzy wezwali policję. Patrol niedługo potem zatrzymał napastnika. Podczas przesłuchania 33-latek nie potrafił wytłumaczyć motywów swego zachowania. Okazało się natomiast, że ma już na koncie podobne pobicie i odsiedział prawie rok za kratami za brutalny atak na 86-letnią kobietę, którą kopnął w plecy w jednym z centrów handlowych.

Usłyszał zarzuty za które grozi pięć lat pozbawienia wolności, jednak do więzienia może trafić na dłużej, bo działał w warunkach recydywy. Dodatkowo śledczy potraktowali to pobicie jako wybryk chuligański.