Spektakularny napad na sklep jubilerski w Galerii Mokotów. Ekstradycja jednego z podejrzanych

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46-letni obywatel Serbii podejrzany o udział w napadzie na sklep jubilerski w Galerii Mokotów ma dziś usłyszeć prokuratorskie zarzuty. W piątek doszło do ekstradycji mężczyzny do Polski. Wcześniej przebywał kilka miesięcy w chorwackim areszcie.

46-latek został zatrzymany na początku lipca podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Po kilku miesiącach spędzonych w chorwackim areszcie w piątek późnym wieczorem został przetransportowany do Polski – podała policja. Dziś mężczyźnie mają zostać przedstawione zarzuty.

Użyli gazu łzawiącego, skradli biżuterię wartą 1,5 mln zł

Do napadu na sklep jubilerski w Galerii Mokotów doszło 30 grudnia 2024 r. Tego dnia przed godz. 11:00 policja dostała informację o kradzieży z włamaniem do mieszczącego się tam salonu jubilerskiego. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń sterroryzowali sprzedawczynie.

Następnie ciężkimi przedmiotami rozbili gabloty i ukradli biżuterię. Jej wartość została potem oszacowana na ok. 1,5 mln zł. Nikomu z pracowników i klientów galerii handlowej nic się nie stało.

Zatrzymany podczas próby przekroczenia granicy

Od momentu napadu policjanci Wydziału Kryminalnego oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, ustalali tożsamość osób podejrzanych o udział w przestępstwie. Kluczową rolę w sprawie odegrała współpraca międzynarodowa, która umożliwiła zatrzymanie jednego z podejrzanych – 46-letniego obywatela Serbii.

Mężczyzna został zatrzymany na początku lipca podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Mężczyzna został następnie osadzony w chorwackim areszcie, gdzie oczekiwał na zakończenie procedury przekazania go Polsce.