​"To nie jest koniec postępowania, to jest zamknięcie pewnego etapu" - powiedział w czwartek prok. Paweł Pik z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, odnosząc się do umorzonego w październiku śledztwa w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej. Zaznaczono, że do sprawy można wrócić do 1 marca 2051 r., bo dopiero wtedy ulegnie ona przedawnieniu.

Jolanta Brzeska zginęła w marcu 2011 roku / Pawel Wodzynski / East News Postępowanie w sprawie śmierci działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanty Brzeskiej, której płonące zwłoki znaleziono w marcu 2011 r. w Parku Kultury Powsin w Warszawie, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła 3 marca 2011 r. Później prowadziła je Prokuratura Okręgowa w Warszawie, z kolei w 2016 r. umorzone wcześniej śledztwo przeniesiono do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Ta z kolei w październiku br. znów umorzyła śledztwo, jako podstawę podając brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. "To nie jest koniec postępowania" W czwartek w Prokuraturze Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca śledztwa w sprawie śmierci kobiety. To nie jest koniec postępowania, to jest zamknięcie pewnego etapu. Jeżeli pojawi się jakakolwiek okoliczność, która będzie wskazywała na okoliczności dalszego pogłębienia materiału w sprawie, to postępowanie z całą pewnością zostanie podjęte - powiedział prok. Paweł Pik z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Poinformował, że prokuratura w toku postępowania będzie korzystać z pomocy np. funkcjonariuszy z Archiwum X. Te czynności będą nadal kontynuowane - dodał. Konferencja prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dot. śledztwa ws. śmierci Jolanty Brzeskiej / Wojciech Olkuśnik / East News Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak poinformował na konferencji prasowej, że przedawnienie sprawy śmierci Jolanty Brzeskiej nastąpi 1 marca 2051 r. Do tego czasu prokuratura może wrócić do tej sprawy. Dalsze prowadzenie śledztwa w tej sprawie nie jest możliwe z uwagi na to, że wszystkie zaplanowane czynności procesowe zostały wykonane. Ale pamiętajmy, że przedawnienie tej sprawy nastąpi po upływie 40 lat od śmierci Jolanty Brzeskiej, czyli do 1 marca 2051 roku - zaznaczył. Przypomniał, że prokuratura już raz wróciła do tej sprawy, gdy została umorzona przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, po niemalże dwuletniej przerwie. Nie odkładamy tej sprawy na półkę. Wrócimy do niej, jak pojawią się nowe dowody - podkreślił. Miejsce odnalezienia ciała działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanty Brzeskiej (zdjęcie z 2016 r.) / Jakub Kamiński / PAP Kim była Jolanta Brzeska? Jolanta Brzeska mieszkała wraz z rodziną przy ul. Nabielaka 9 w Warszawie. W 2006 r. budynek przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właścicieli i znanemu "handlarzowi roszczeń" Markowi M. Po wielokrotnych podwyżkach najmu mieszkańcy Nabielaka popadali w spiralę zadłużenia; lokatorzy byli też nękani i grożono im eksmisją. W konsekwencji Brzeska z innymi rodzinami powołała Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów.



1 marca 2011 r. liderka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów wyszła z domu i nigdy do niego nie wróciła. W Parku Kultury w Powsinie znaleziono spalone zwłoki kobiety. Sekcja zwłok potwierdziła, że to ciało Jolanty Brzeskiej. Prokuratura informowała wówczas, że przyczyną śmierci kobiety było podpalenie naftą skutkujące wstrząsem termicznym i rozległymi oparzeniami ciała oraz podtruciem tlenkiem węgla. Zobacz również: ​Polska gospodarka przyhamowała. GUS podał dane o PKB

