Z ronda de Gaulle’a w Warszawie wyruszył protest przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. To według rządowych założeń, węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma integrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W sobotnim proteście w stolicy bierze udział co najmniej kilkaset osób.

Protest rozpoczął się o godz. 11 na warszawskim rondzie de Gaulle’a. Co najmniej kilkaset osób protestuje nie tylko przeciwko budowie samego Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale też kolejowych dróg dojazdowych do tego ogromnego lotniska, które powstać ma w Baranowie na Mazowszu.



Na transparentach widać różne hasła, m.in.: "Rozwój - tak, rozbój - nie"; "chcemy tu mieszkać i żyć, torów tu nie może być"; "nie dla węzła kolejowego CPK w gminie Jaktorów"; "CPK i Horała chcą nam zrobić następnego wała".

Osoby, które biorą udział w demonstracji, powiedziały dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Balinowskiemu, że protestują przeciwko budowie samego CPK, ale również przeciwko temu, że nikt z nimi tak naprawdę nie rozmawia i ich nie słucha oraz przeciwko niesprawiedliwym odszkodowaniom, które - w przypadku np. sytuacji, kiedy przez ich dom będzie przebiegać linia kolejowa - będą wynosiły - powiedzmy - 20, 30, 40 proc. wartości tej nieruchomości. Tak usłyszał nasz reporter od ludzi, którzy przyszli demonstrować.

Pochód przejdzie przed pałac prezydencki. Tam również będzie odbywał się protest. Zakończyć się ma ok. 13:30, jednak osoby, z którymi rozmawiał Paweł Balinowski zapowiadają, że będą do Warszawy wracać do skutku.

Inwestorski wariant Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada, że port ma znajdować się 37 km na zachód od Warszawy.



Według planów, węzeł komunikacyjny powstanie na terenie części gmin Baranów, Teresin i Wiskitki.