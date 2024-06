Piękna pogoda i słońce dodają energii na większą aktywność na świeżym powietrzu. Jeśli czujesz ból lub dyskomfort podczas ruchu, to jest to najlepszy czas na powrót do pełnej sprawności tego lata.

/ Materiały prasowe Bez względu na to czy ograniczenia wynikły na skutek urazu, czy operacji - już dziś możesz usunąć ból ze swojego ciała wraz ze specjalistami z HTH Clinic na Ursynowie w Warszawie. Szybka reakcja kluczem do sukcesu Zarówno w przypadku rehabilitacji po urazie, jak i po operacji ważny jest czas reakcji na ból czy dyskomfort. Najlepiej zgłosić się do specjalisty jak najszybciej po zdarzeniu. Szybkie zgłoszenie na rehabilitację po doznaniu urazu znacząco przyspiesza proces leczenia i minimalizuje ryzyko długotrwałych komplikacji. Natomiast umówienie pierwszej wizyty po operacji na rehabilitację, wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu. W obu przypadkach profesjonalna pomoc fizjoterapeutyczna nie tylko łagodzi ból, ale także efektywnie wspiera organizm w odzyskaniu pełnej sprawności funkcjonalnej. / Materiały prasowe

Metoda rehabilitacji w 4 krokach! Kontuzje jak i stan po operacji zwykle wiążą się z opuchnięciami, ograniczeniami ruchowymi w stawie, a także z psychiczną blokadą przed powrotem do normalnej sprawności. Ból sprawia, że pacjenci często powstrzymują się od ruchu i ćwiczeń. Rehabilitacja w takim momencie życia ma na celu wzmocnienie mięśni, stawów i skóry, a także poprawę sprawności ruchowej. W HTH Clinic działamy holistycznie, wspierając naszych pacjentów na każdym etapie rehabilitacji. Poznaj metodę 4 kroków rehabilitacji stosowaną w HTH Clinic: 1. Pierwsza konsultacja Konsultacja pomaga pacjentowi i fizjoterapeucie określić problem oraz wspólne rozwiązanie. Na koniec pierwszego spotkania pacjent otrzymuje plan działania dostosowany do swoich warunków. 2. Praca z blizną Jeśli Twój uraz związany jest z blizną, to nasi specjaliści w pierwszej kolejności zajmą się poprawą elastyczności skóry i zwiększeniem ukrwienia. Posłuży do tego delikatny masaż blizny oraz jej bliskiego obszaru. Praca z blizną oraz jej aktywacja jest ważna w procesie rehabilitacji pooperacyjnej. 3. Praca z opuchlizną i obrzękiem Kolejnym krokiem w rehabilitacji jest pozbycie się obrzęku i bólu. Pomocne w tym przypadku będą wybrane zabiegi i masaże, dzięki którym zniwelowane zostaną nieprzyjemne dolegliwości. 4. Wzmocnienie mięśni i zwiększenie zakresu ruchowego Jeśli uraz lub zabieg operacyjny wiązał się z zmniejszeniem ruchu, to najprawdopodobniej kolejnym krokiem w rehabilitacji będzie zwiększenie mobilności w stawach. Nasi rehabilitanci dopasują plan ćwiczeń i zabiegów, dzięki którym poprawi się Twój zakres ruchu. / Materiały prasowe Czas trwania rehabilitacji po urazie lub po operacji Czas powrotu do zdrowia po urazie lub po operacji zależy od indywidualnych warunków pacjenta. Z doświadczenia wiemy, że osoby odwiedzające HTH Clinic na Ursynowie wracają do sprawności od 1 miesiąca do pół roku. Wszystko zależy od rodzaju urazu oraz stanu pacjenta oraz proponowanego planu rehabilitacji. Wiemy jak ważny jest czas w rehabilitacji po urazie oraz operacji, dlatego w naszej klinice oferujemy szybkie terminy rozpoczęcia pierwszych konsultacji i rozpoczęcia rehabilitacji właśnie dla takich pacjentów. Dołącz do grona pacjentów, którzy wrócili do pełnej sprawności. Akcja rehabilitacja i 20% rabatu na pierwszą wizytę Wiemy jak ważny jest pierwszy krok do podjęcia rehabilitacji po urazie i operacji. Chcemy Ci w tym pomóc i w ramach "Akcja Rehabilitacja" mamy dla Ciebie 20% rabatu. Przez całe wakacje nowi pacjenci HTH Clinic otrzymują 20% zniżki na pierwszą wizytę. Rabat otrzymasz podczas rejestracji telefonicznej. Zadzwoń pod numer: 660 166 458. Wystarczy, że podczas rozmowy wspomnisz o "Akcji Rehabilitacji" i o 20% rabacie. Promocja obowiązuje do końca sierpnia 2024 roku. / Materiały prasowe Specjaliści do zadań specjalnych Wybierając HTH Clinic możesz mieć pewność, że usuniemy ból i jego przyczyny z Twojego ciała. Często to ból jest powodem pierwszej wizyty w naszej klinice fizjoterapii i to właśnie z tego powodu pacjenci przychodzą do nas. Nasza filozofia fizjoterapii opiera się na holistycznym spojrzeniu na pacjenta i jego problem. Już dziś umów pierwszą wizytę i ciesz się pełnią zdrowia tego lata! Możesz zarezerwować spotkanie w fizjoterapeutą 7 dni w tygodniu! Umów się już dziś: HTH Clinic Indiry Gandhi 35 lok. U9 w Warszawie 660 166 458

RMF 24