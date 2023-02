Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie po raz kolejny rusza z akcją sprzedaży "koMPOściku". Dzięki temu zebrane z brązowych koszy recyklingowych odpady zyskają drugie życie i będą mogły być wykorzystane w naszych ogrodach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Za oknem aura iście zimowa, ale dla miłośników ogrodnictwa przygotowania do wiosny zbliżają się wielkimi krokami. Obowiązkowym produktem, który powinien znaleźć się w skrzynce każdego ogrodnika, jest kompost. Jego sprzedaż, w ramach idei recyklingu, oferuje także Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie.

W 2022 roku wytworzyliśmy prawie 10 tysięcy ton naszego "koMPOściku". To efekt przetworzenia i konstruktywnego wykorzystania prawie 20 tysięcy ton odpadów zielonych, które trafiają do naszej instalacji. To m.in. trawy, liście, patyki - wszystko, co trafia do naszych brązowych pojemników przed domami oraz to, co pracownicy MPO zbiorą z terenów zielonych miasta - tłumaczy rzecznik MPO, Jakub Turowicz.

Produkt, który uzyskujemy z takiego kompostu jest szczególnie polecany do stosowania w przypadku gleb o niskiej zawartości próchnicy. Można kupić go hurtowo, ale również detalicznie - dodaje Turowicz.

Można go kupić zarówno w ilościach hurtowych, jak i detalicznych. Polepszacz glebowy sprzedawany jest w cenie 65 zł za tonę plus podatek od towarów i usług. W przypadku zamówienia większej ilości cena podlega negocjacji.