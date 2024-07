Jeśli akurat szukasz idealnego cateringu dietetycznego, to świetnie się składa. Przygotowaliśmy listę 3 najlepszych firm cateringowych, na które warto się zdecydować. Pamiętaj, żeby wybierać ofertę dopasowaną do Twojego stanu zdrowia, preferencji smakowych i celów, jakie chcesz osiągnąć.

3 najlepsze cateringi dietetyczne w Polsce - ranking

Przedstawiamy tylko 3 cateringi dietetyczne, choć oczywiście w Polsce można znaleźć tysiące firm dowożących jedzenie prosto do domu swoich klientów. Jednak trzy, wspomniane przez nas firmy wyróżniają się wysoką jakością, a do tego wszystkiego oferują szeroki zasięg, dlatego można zamówić je w niemal całej Polsce.

Zdrowy Catering

To polecany wybór dla wszystkich, którzy chcą zacząć jeść zdrowo, ale bez rygorystycznych diet czy utraty smaku. Firma zapewnia spory wybór diet - od standardowej, po odchudzającą, z niskim IG, keto czy też dedykowaną typowo dla seniorów. Jedzenie na jeden dzień zamówisz już od 48 zł - cena zależy od kaloryczności, ilości posiłków lub od rodzaju diety.

Dużą zaletą jest też to, że Zdrowy Catering oferuje szeroki zasięg dostaw. Zamówisz go w małych i dużych miastach, np. w:

Więcej miejscowości znajdziesz na stronie Zdrowy Catering.



Power Meal

Kolejny catering to propozycja idealnie dostosowana do osób aktywnych, szczególnie dla sportowców. Pozwala jeść zdrowo, nawet jeśli żyjesz szybko i jesteś bardzo zapracowany. Spory wybór diet pudełkowych to ważna zaleta, ale warto zwrócić uwagę także na dużą ilość promocji, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze. Cena jest różna w zależności od kaloryczności i ilości posiłków. Najtańsza dieta kosztuje 53 zł.

Master Dieta

Na koniec nie możemy pominąć jeszcze cateringu Master Dieta, który został stworzony dla wszystkich, którzy cenią sobie idealne połączenia pysznych smaków, zdrowego odżywiania i wysokiej jakości składników. W dodatku ważną rolę odgrywa również aspekt wizualny, dzięki temu już od samego patrzenia na te potrawy aż chce się jeść. Najtańsza dieta kosztuje 54 zł. Jeśli szukasz diety pudełkowej premium — sprawdź catering Master Dieta.



4 rzeczy, o których musisz pamiętać, wybierając firmę cateringową

Podczas wyboru firmy cateringowej musisz zwrócić uwagę na wiele kwestii. Niezależnie od tego, czy wybierzesz wyżej wymienione cateringi, czy też inną firmę, koniecznie dokładnie ją przeanalizuj przed złożeniem zamówienia. Szczególnie ważne jest kierowanie się tymi 4 kluczowymi aspektami:

Bogata oferta - standardowa dieta w zdrowym wydaniu to za mało, wybierz catering, który będzie dopasowany do potrzeb żywieniowych - Twoich i Twojej rodziny.

Darmowa dostawa - nie przepłacaj, więc wybierz firmę cateringową, która nie dolicza dodatkowych opłat za dostawę jedzenia prosto do Twojego domu lub do pracy.

Promocje i rabaty - przejrzyj stronę www cateringu, aby upewnić się, czy firma zapewnia program lojalnościowy dla stałych klientów oraz rabaty np. za zamówienia kilku diet. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo pieniędzy.

Świeżość i jakość potraw - przejrzyj zdjęcia, opinie, a najlepiej w ramach próby zamów dietę pudełkową na jeden dzień, aby przetestować jakość posiłków.