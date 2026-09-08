Przyjaciel ks. Popiełuszki i kapelan „Solidarności”. Ks. Stanisław Małkowski nie żyje

RMF24

W wieku 82 lat zmarł ks. Stanisław Małkowski - działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, kapelan „Solidarności”, a także przyjaciel i współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki. Informację o jego śmierci przekazała Archidiecezja Warszawska.

Msze za Ojczyznę, strajk w stoczni i wielokrotne zatrzymania

Stanisław Małkowski urodził się 29 lipca 1944 roku w Woli Korytnickiej koło Węgrowa. Przed wstąpieniem do seminarium ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Święcenia otrzymał 22 grudnia 1974 roku.

Od lat 60. XX wieku był zaangażowany w działalność opozycyjną, za którą Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie go zatrzymywała i przesłuchiwała. W seminarium poznał ks. Jerzego Popiełuszkę, z którym się zaprzyjaźnił, a później został jego współpracownikiem. Od 1982 roku wraz z ks. Popiełuszką odprawiał słynne Msze Święte w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu - przypomina w komunikacie Archidiecezja Warszawska.

Ks. Małkowski współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Komitetem Obrony Robotników. W grudniu 1975 r. był jednym z sygnatariuszy Listu 59 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. W dniach od 3 do 10 października 1979 r. brał udział w głodówce organizowanej przez opozycjonistów w kościołach św. Marcina i Świętego Krzyża w Warszawie. W sierpniu 1980 roku był uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej.

Ks. Stanisław Małkowski na zdj. z 1981 r. (fot. Wojciech Kryński) / PAP

Od 1983 r. ks. Małkowski był duszpasterzem na Komunalnym Cmentarzu Północnym w Warszawie. Następnie od 1989 do 1990 r. pełnił funkcję wikariusza parafii Matki Bożej Królowej Świata w Warszawie, a od 1990 do 1992 r. był rezydentem parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie.

Aktywność po katastrofie smoleńskiej i Order Orła Białego

Po katastrofie smoleńskiej w lecie 2010 r. ks. Małkowski przewodniczył wieczornym modlitwom przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. 3 sierpnia 2010 poświęcił tzw. krzyż smoleński, który w kwietniu 2010 postawili przed pomnikiem księcia Józefa Poniatowskiego polscy harcerze.

Warszawa, 09.08.2010. Ks. Stanisław Małkowski modli się przy drewnianym krzyżu przed Pałacem Prezydenckim (fot. Grzegorz Jakubowski) / PAP

W 2021 r. ks. Małkowski został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie otrzymał "w uznaniu znamienitych zasług w pracy duszpasterskiej, za bohaterską postawę kapelana „Solidarności”, wspierającego słowem i czynem walkę o Polskę niepodległą i sprawiedliwą, stojącego po stronie dobra i prawdy w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Od lipca 2022 roku jako emeryt ks. Małkowski mieszkał w domu rodzinnym na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb ks. Małkowskiego. Informacje na ten temat mają być przekazane w późniejszym terminie.