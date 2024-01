17:32

Marsz ruszył w stronę KPRM. Na miejscu jest Jan Pietrzak. "Kochamy was" - mówi jedna z organizatorek.

17:31

Nie godzimy się, żeby opinia publiczna nie miała informacji na temat tego, co dzieje się w UE. Grozi nam pakt migracyjny, grozi nam, że nielegalnych migrantów będą sprowadzać do Polski - mówił ze sceny Mariusz Błaszczak. Pójdźmy pod KPRM i wyraźmy swój sprzeciw przeciwko złu, które wprowadza koalicja 13 grudnia - zaznaczył Błaszczak.

17:29

17:26

Były premier poprosił, by włączyć latarki w telefonach, bo "demokracja umiera w ciemności".

17:24

Ten nasz marsz to pierwszy ważny przystanek na drodze do wielkiej zmiany. Do zmiany, która musi doprowadzić do tego, że ta władza, które tyle zniszczyła w pierwszym miesiącu, mogła odejść - mówi Morawiecki.

17:21

Czy Trzecia Droga ma być trzecią kadencją Tuska? - pyta Morawiecki. Warto się zastanowić, czy ten wybór był właściwy. Potrzebujemy was, potrzebujemy wszystkich, którzy chcą wolnej Polski - dodawał.

17:19

Trwa przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego. Miała być praworządność, a jest bezprawie. Miała być Europa, a jest Białoruś - zaznaczył. Zwrócił się do wyborców Trzeciej Drogi czy na pewno chcieli rządu, który walczy z wolnymi mediami, "atakuje sądy".

17:19

Chciałabym bardzo podziękować, że jesteście z nami. Miałyśmy okazję widzieć naszych mężów raz i to samo chcą powiedzieć od siebie (...). Pan prezydent Andrzej Duda przyjął nas, aby wysłuchać naszych próśb o pomoc w uwolnieniu naszych mężów. Pan prezydent wysłuchał nas. Będzie akt łaski i liczymy, że dzisiaj, najpóźniej jutro zobaczymy naszych mężów w domu. Ale proszę państwa, to nie koniec. My nie wiemy, kiedy oni wyjdą z więzienia. Nie możemy o nich zapomnieć- mówiła Roma Wąsik.

17:12

Kończę jednym wezwaniem: Kiedy będziemy was zapraszali tu, do Polski, czy innego miejsca to przyjedźcie, bądźcie i namawiajcie innych. Musimy walczyć także w ten sposób, chociaż ostateczna runda musi się odbyć przy urnach wyborczych, które powinny być przez nas bardzo dokładnie pilnowane, bo jak to było w tych wyborach i referendum? Nikt nie wie. Nie postuluję nieuznawania wyniku wyborów, stwierdzam tylko, że w bardzo wielu wypadkach nie było tajności wyborów. Mogły być różne nadużycia i tu jest potrzebna ogromna mobilizacja. Czeka nas czas trudny i wielki, ale jeszcze raz powtarzam: zwyciężymy - mówił Kaczyński.

17:07

My tu bronimy Polski, bo to jest główny obowiązek Polaków, ale my bronimy też narodów Europy przed tym ideologicznym nieszczęściem i przed tym, że wraca dzisiaj niemiecki imperializm - zaznaczył Kaczyński.

17:03

To nie jest polska władza. Polska władza broni polskich interesów. Niemieccy sędziowie z TSUE, kiedy ich pytają, co jest ich celem, odpowiadają: Utrzymać państwowość niemiecką, a co odpowiadają ludzie, który bezprawnie tam siedzą, bo Polaków tam nie wpuszczają? Co oni robią? Wpisują się we wszystko, co jest przeciwko Polsce. Dzisiaj w UE obowiązuje tylko jedno prawo - kto silniejszy, ten lepszy - kontynuował Kaczyński.

16:59

Kaczyński tłumaczył też, jaki jest drugi element "planu". To jest plan wielkiego okradania Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to okradanie Polaków, przejęcie naszych zasobów w banku narodowym (...). To jest także zespół posunięć w dziedzinie gospodarczej, w dziedzinie energetyki, które nas całkowicie uzależnią. Polska jest krajem niezwykle atrakcyjnym jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne, także te najbardziej nowoczesne. Chodzi o to, żeby nam to zabrać, bo jeśli nie będziemy swojej energii, czystej energii, to nie będziemy atrakcyjni. To jest niemiecki plan, po części także francuski plan - podkreślił prezes PiS.

Kaczyński mówił też, że manifestacji będzie musiało być wiele, bo "musimy zwyciężyć, musimy obronić Polskę".

16:55

Tym razem chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który będzie łączył dwa elementy: praktycznie likwidację naszej ojczyzny jako państwa, państwa polskiego - to są te plany europejskie, plany nowej konstrukcji UE (...). Ci najsilniejsi życzą sobie tego, żeby cała UE została im podporządkowana. Każdy może dzisiaj zdobyć jakoś dokument MS, gdzie to wszystko jest opisane (...). To jest naprawdę groza, mamy stracić wszystkie uprawnienia we właściwych ważnych dziedzinach życia społecznego, politycznego, obroną granic. Czy to będzie państwo? To będzie teren zamieszkiwania Polaków - zaznaczył Kaczyński.

16:52

Łamanie konstytucji, łamanie prawa - tak, to wszystko jest prawda (...). Jeżeli wziąć pod uwagę ich zapowiedzi, to mają zamiar wszystkie instytucje zniszczyć albo przejąć - mówi Kaczyński.

16:49

Przemawia Jarosław Kaczyński.

16:46

Teraz Rafał Bochenek mówi, że na miejscu jest ponad 200 tys. osób.

16:46

Pojawił się spontaniczny pomysł, by po przemówieniach demonstranci udali się pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

16:44

Na scenie jest Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Joachim Brudziński, Antoni Macierewicz i inni politycy PiS.

16:42

Jesteśmy tu, żeby zaprotestować przeciwko kłamstwom tej władzy i Donalda Tuska - mówił Rafał Bochenek.

Politycy PiS i uczestnicy manifestacji śpiewają "Mazurka Dąbrowskiego".

16:40

Na scenie przemawia Rafał Bochenek. Twierdzi, że na manifestacji jest 300 tys. osób.

16:39

Oto najnowsze zdjęcia z manifestacji.

16:34

Manifestacja nie ruszyła jeszcze sprzed Sejmu. Na razie trwają przemówienia i śpiewanie patriotycznych pieśni - relacjonuje reporterka RMF FM.

Lada moment kilkutysięczny tłum ruszy z ul. Wiejskiej i przejdzie Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, by dojść do Pałacu Prezydenckiego. Niewykluczone, że marsz przejdzie przez Plac Powstańców, gdzie znajduje się Telewizyjna Agencja Informacyjna.

16:26

"Ruda wrona orła nie pokona" - krzyczą osoby obecne na manifestacji.

16:22

Organizatorzy twierdzą, że na manifestacji jest 100 tys. osób.

16:20

Na scenie śpiewają dzieci z Zębu.

16:17

"Tuskokracja", "Gdzie paliwo za 5 zł", "Tusk do Budki" - między innymi takie transparenty pojawiły się na manifestacji.

16:16

Na manifestacji przemawia Przemysław Czarnek. Dziękujemy, że tu jesteście. Wydobędziemy naszych przyjaciół: Maćka, Mariusza. Łamać prawa nie pozwoli wam, Tusku, Hołownio, naród - zaznaczył.

16:08

Są już pierwsze zdjęcia z manifestacji.

Zdjęcia z manifestacji / Leszek Szymański / PAP

16:06

Przed Sejmem jest reporterka RMF FM Anna Zakrzewska, która pytała demonstrujących, jak zareagowali na decyzję prezydenta o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Osoby, z którymi rozmawiała reporterka RMF FM o ułaskawieniu, dowiedziały się o decyzji prezydenta od Anny Zakrzewskiej. Część osób jest zdziwiona tym krokiem, choć wiele z nich podkreśla, że decyzja jest dobra.

Zrobił to, co było konieczne. Doprowadził do takiej sytuacji, jaka była mimo że byli ułaskawieni. To nie prezydent doprowadził do tej sytuacji - zaznaczyła jedna z manifestujących.

Pojawiły się też głosy, że decyzja prezydenta może doprowadzić do chaosu w kraju, padły też słowa o zamieszkach.

Przed Sejmem jest głośno, coraz gęściej - zgromadziło się około kilku tysięcy osób, zwolenników obecnej opozycji.

15:59

Już za chwilę protest ma się rozpocząć.