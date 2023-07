"Muzea stawiają, pieniędzy nie dają", "Wojsko Polskie zabija polską firmę", "MON mówi nam WON" - pod takimi hasłami przed siedzibą Ministerstwa Obrony Narodowej protestowali pracownicy firmy Mar-Bud, domagający się zaległych wypłat.

Protest przed siedzibą MON / Mariusz PIekarski / RMF FM

Mar-Bud to jeden z głównych wykonawców nowego Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli.

Pracownicy firmy twierdzą, że inwestor nie rozliczył się ze wszystkich umów, głównie z umowy na przedłużenie budowy o trzy lata.

Według protestujących Muzeum Wojska Polskiego i resort obrony zalegają wykonawcy ponad 30 mln złotych.

Za chwilę będą otwierać i wszystko będzie OK. A o co tu chodzi? A kto nam zapłaci za to, co my zrobiliśmy? - mówił jeden z protestujących.

Nasi pracownicy są de facto za darmo. Pierwszy raz od 26 lat pracownicy nie dostali wynagrodzenia. No cóż, oni się otwierają, a my bankrutujemy - usłyszał podczas protestu nasz reporter.

