Potrącił trzech nastoletnich rowerzystów. Lądował śmigłowiec LPR

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Do groźnego wypadku doszło w Roguszynie w województwie mazowieckim. 40-letni kierowca potrącił trzech nastoletnich rowerzystów.

W Roguszynie doszło do potrącenia rowerzystów, zdj. ilustracyjne

W Roguszynie doszło do potrącenia rowerzystów, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W piątkowy wieczór doszło do wypadku w Roguszynie w powiecie węgrowskim na drodze wojewódzkiej 637.

40-letni kierowca Volkswagena potrącił trzech rowerzystów w wieku 15 i 16 lat.

Prowadzący samochód był trzeźwy - podała mazowiecka policja.

15-latek został zabrany przez LPR, jeden z 16-latków ma złamaną nogę, drugi nie doznał poważnych obrażeń - poinformowali funkcjonariusze.

Droga była zablokowana w obu kierunkach.