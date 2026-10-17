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Potrącił trzech nastoletnich rowerzystów. Lądował śmigłowiec LPR

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 października (09:58)

Do groźnego wypadku doszło w Roguszynie w województwie mazowieckim. 40-letni kierowca potrącił trzech nastoletnich rowerzystów.

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Potrącił trzech nastoletnich rowerzystów. Lądował śmigłowiec LPR
W Roguszynie doszło do potrącenia rowerzystów, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W piątkowy wieczór doszło do wypadku w Roguszynie w powiecie węgrowskim na drodze wojewódzkiej 637.

40-letni kierowca Volkswagena potrącił trzech rowerzystów w wieku 15 i 16 lat. 

Prowadzący samochód był trzeźwy - podała mazowiecka policja.

15-latek został zabrany przez LPR, jeden z 16-latków ma złamaną nogę, drugi nie doznał poważnych obrażeń - poinformowali funkcjonariusze. 

Droga była zablokowana w obu kierunkach.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek

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